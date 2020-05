Reino Unido supera 32 mil mortos com 210 novos óbitos

Nas últimas 24 horas, as autoridades sanitárias realizaram 100.490 testes que detetaram 3.877 novos contágios.

Os números foram reportados no dia em que o Governo divulgou o seu roteiro para a primeira fase de final do confinamento, que deverá iniciar-se na quarta-feira.

O Governo conservador de Boris Johnson apresentou os pormenores técnicos do seu plano, onde espera que funcionários de diversos setores profissionais, como a manufatura, construção, logística e distribuição voltem ao trabalho no Reino Unido.

As autoridades sanitárias recomendaram, pela primeira vez, aos cidadãos para cobrirem o rosto em espaços fechados, onde não é possível assegurar o distanciamento social.

A partir de quarta-feira, as pessoas já poderão exercitar-se ao ar livre as vezes que entenderem, embora essas atividades continuem restritas a uma vez diária na Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales.

Em junho, o Governo avaliará uma reabertura limitada das escolas, sendo expectável que regressem as aulas presenciais no pré-escolar, primeiro e sexto anos, sendo ainda permitidas sessões tutoriais para alunos do ensino médio, cujas aulas presenciais apenas se retomarão em setembro.

Também não é esperada a reabertura de lojas não essenciais até junho, embora não tenham sido transmitidas informações pormenorizadas sobre este setor, ficando em aberta a possibilidade de reabertura de barbeiros e cabeleireiros, restaurante, bares e cinemas, cuja situação será avaliada em julho.

O Reino Unido vai impor uma quarentena de 14 dias aos viajantes que chegam ao país, na fase de minoração das medidas de contenção no combate à pandemia de covid-19, dizem os `media` britânicos.

O Governo britânico vai exigir aos viajantes que cheguem a aeroportos ou portos nacionais - oriundos de qualquer país, exceto da vizinha Irlanda -, para declararem a morada onde pretendem passar 14 dias isolados, ficando isentados de multas apenas os camionistas que transportam mercadorias básicas, numa medida que está a ser muito mal recebida pelos setores do turismo e da habitação.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 282 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.

Face a uma diminuição de novos doentes em cuidados intensivos e de contágios, vários países começaram a desenvolver planos de redução do confinamento e em alguns casos a aliviar diversas medidas.