Reino Unido vai testar `passaportes` em cinemas e eventos desportivos

Com estes `passaportes`, as pessoas poderão comprovar que foram vacinadas, que têm um teste negativo para a covid-19 ou anticorpos após vencer a doença, segundo revelam os meios de comunicação locais.



O objetivo é que esta espécie de `atestados` -- contra os quais vários deputados se manifestaram -- possam contribuir para o regresso seguro dos espetadores a eventos como jogos de futebol, conferências, cinemas ou até mesmo a discotecas, sem que haja necessidade de impor distanciamento social.



Os ensaios dos `passaportes` arrancam este mês e prolongam-se até meados de maio, envolvendo eventos como a semifinal da Taça da Associação de Futebol, que terá lugar em Sheffield, e teatros.



A BBC está hoje a noticiar que o Sistema Nacional de Saúde (NHS na sigla em inglês) britânico está a trabalhar num sistema que permite às pessoas demonstrar a sua situação de saúde em relação à covid-19 através de uma aplicação ou de um certificado em papel.



O Governo liderado por Boris Johnson, refere ainda o canal de televisão estatal, está também a ouvir especialistas para saber como lidar com a ausência destes certificados no caso das pessoas que não podem ser vacinadas.



Certo é que o Governo não quer que os `passaportes` sejam usados para entrar em lojas que vendem produtos não essenciais, cuja reabertura está marcada para 12 de abril.



Os detalhes do plano de desconfinamento deverão ser revelados esta segunda-feira por Boris Johnson, incluindo as autorizações de viagens de e para o estrangeiro.



Os meios de comunicação locais têm adiantado que os voos de e para o Reino Unido vão estar sujeitos a um sistema de semáforos, em que cada país surge a vermelho, laranja ou verde consoante a situação pandémica que registe.



Nessa escala, apenas as pessoas que viajem para um destino assinalado a verde não terão de fazer quarentena quando regressam ao Reino Unido.



A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.839.051 mortos no mundo, resultantes de mais de 130,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.