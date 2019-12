Reino Unido vota em eleições antecipadas decisivas para o Brexit

Os britânicos voltam às urnas esta quinta-feira para votarem nas eleições legislativas antecipadas, convocadas após um novo impasse no processo do Brexit. As assembleias de voto abriram às 7h00 e encerram às 22h00. Os primeiros resultados deverão ser anunciados às primeiras horas da manhã de sexta-feira. Acompanhe aqui em direto o dia eleitoral.

11h15 - Conservadores com vantagem de 11 por cento





Uma sondagem publicada esta quinta-feira para o jornal Evening Standard dá vantagem de 11 por cento ao Partido Conservador.







Boris Johnson deverá ter 44 por cento, o mesmo resultado para que apontava a sondagem de 6 de dezembro. Já o Partido Trabalhista, de Jeremy Corbyn, subiu um ponto percentual em relação aos últimos dados disponíveis, para 33 por cento.







11h00 - A evolução do Partido Conservador nos últimos anos







Estas são as terceiras eleições gerais em menos de cinco anos, desde 2015. O Partido Conservador tem vencido todas os atos eleitorais, mas cada vez com menos deputados.







Em 2015, David Cameron foi eleito para um novo mandato e no ano seguinte convocou o referendo para o Brexit. Demitiu-se na sequência dessa votação, uma vez que apoiava a permanência.







Foi substituído pouco depois por Theresa May na liderança do Partido Conservador e na chefia do Governo. Incapaz de dar seguimento ao processo do Brexit, Boris Johnson substitui a primeira-ministra em julho de 2019.















10h40 - Boris Johnson e Jeremy Corbyn já votaram











Boris Johnson e o Partido Conservador deverão ganhar, segundo as sondagens.





O principal objetivo dos tories é concretizar o Brexit e sair da União Europeia até ao final de janeiro. Porém, não tem garantida a maioria absoluta.



Os trabalhistas de Jeremy Corbyn tentam a todo o custo travar o processo e até propuseram a possibilidade de um novo referendo.



Mas Corbyn nunca foi claro no que pretende fazer, apenas defende novas negociações com a União Europeia.





10h30 - Eleições no Reino Unido. Voto dos jovens pode ser decisivo





Mas hoje decide-se, para além do futuro do Brexit, o futuro de um país que vai a eleições gerais pela terceira vez em menos de cinco anos.



Neste ato eleitoral, há quatro milhões de novos eleitores, dos quais 35 por cento são jovens, segundo indica a correspondente da RTP, Rosário Salgueiro.



Poderá haver um peso importante do voto jovem nestas eleições, sendo que uma elevada percentagem dos jovens se absteve de votar no referendo de 2016.



Diogo Costa, um jovem de origem portuguesa, reconhece que esta eleição é muito importante e que o Brexit é uma das primeiras políticas no programa eleitoral. Reconhece ainda que o Partido Conservador, de Boris Johnson, deverá sair vitorioso.



10h00 - Os eleitores pronunciam-se nestas eleições sobre o futuro do país, mas também sobre o caminho a seguir no moroso processo do Brexit.





Estas são as segundas eleições gerais a decorrer depois do referendo de 2016 que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia. Desde 1923 que o Reino Unido não realizava atos eleitorais no mês de dezembro.





O ato eleitoral poderá abrir caminho a Boris Johnson, líder do Partido Conservador, a prosseguir com o Brexit. O primeiro-ministro, que chegou à liderança dos tories em julho, após a demissão de Theresa May, tem defendido a saída rápida do país, mesmo sem qualquer acordo.





No entanto, o líder do Labour, principal partido da oposição, promete um novo referendo sobre o Brexit caso seja o vencedor das eleições de hoje. Segundo as últimas sondagens, é no entanto pouco provável que Jeremy Corbyn vença.





Não obstante, será de ter em atenção a evolução de outros dos principais partidos nestas eleições, nomeadamente os Liberais Democratas, liderados por Jo Swinson, que prometem reverter o processo do Brexit e permanecer na União Europeia, e ainda o Partido Nacional Escocês, de Nicola Sturgeon, que quer parar ou reverter o processo de saída do Reino Unido e dar prioridade a um novo referendo sobre a independência da Escócia.





As atenções estarão também voltadas para Nigel Farage, líder do Brexit Party, o partido que venceu as eleições europeias em maio último.







Mas quais são as principais medidas das quatro maiores forças políticas?





Os britânicos vão a votos esta quinta-feira para tentar resolver o impasse sobre a saída do Reino Unido da União Europeia.