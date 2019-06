Relação entre China e Coreia do Norte "invencível"

RTP21 Jun, 2019, 11:05 | Mundo

Os líderes encontraram-se em Pyongyang para uma reunião de dois dias, que terminará esta sexta-feira. Segundo Kim Jong-un, a visita constitui uma "oportunidade importante" para demonstrarem a relação "invencível" e a amizade "imutável" que une os dois países.



De acordo com a agência de notícias norte-coreana, a KCNA, Xi Jinping foi recebido por "centenas de milhares" de pessoas, que o esperavam no aeroporto na quinta-feira de manhã.



Seguiu-se uma visita guiada ao mausoléu do Palácio de Kumsusan, onde se encontram os corpos do fundador da Coreia do Norte, Kim-Il-sung, e do sucessor, Kim Jong-il.



À noite, Xi Jinping assistiu a um espetáculo dos "Jogos em Massa", em que dançarinos e ginastas retratam cenas da cultura e da história do país.



Esta é a primeira visita oficial de um chefe de Estado chinês à Coreia do Norte em 14 anos. Um encontro de aproximação depois de algum tempo de afastamento devido às intenções nucleares por parte de Pyongyang e apoio da China às sanções das Nações Unidas contra a Coreia do Norte.



Os objetivos do encontro





Do lado chinês, o principal objetivo será garantir a importância do seu papel nas negociações acerca do programa nuclear norte-coreano e reforçar a cooperação económica.





Em simultâneo, a China procurará assegurar a estabilidade na península e reforçar os laços entre os dois países.

Por outro lado, para a Coreia do Norte, o encontro foi uma oportunidade para comprovar que ainda possui o apoio da China e que não está isolada internacionalmente.



Visita numa altura de tensão com os EUA



A visita ocorre numa altura de particular tensão entre os dois países e os Estados Unidos.





De facto, a China encontra-se numa guerra comercial com os EUA, com o aumento das taxas alfandegárias sobre as importações chinesas decidido por Donald Trump. Recentemente, o presidente norte-americano adicionou a Huawei a uma lista com as quais as empresas e agências governamentais norte-americanas não podem fazer negócio e utilizar os seus equipamentos.



Um tema que Xi Jinping discutirá com Donald Trump, na cimeira do G20, no Japão.



No caso da Coreia do Norte, o país está num impasse nas negociações com os EUA sobre a desnuclearização, após o fracasso das últimas conversações em Hanói, no mês de fevereiro.



As sanções impostas pelas Nações Unidas têm afetado a economia do país, que pretende travá-las. Uma situação não aceite por Trump até que a Coreia do Norte termine de vez com o programa nuclear.