Relação entre UE e Turquia "muito afetada" pela situação em Ancara - Merkel

"A relação turco-alemã, mas também a relação entre a Europa e a Turquia, foram muito afetadas pelos desenvolvimentos das últimas semanas", declarou a chanceler, numa referência à aprovação em referendo de uma reforma constitucional que reforça os poderes do Presidente turco e às recentes detenções.

Merkel sublinhou, no entanto, a importância de regressar a um "diálogo construtivo" com Ancara, defendendo que um distanciamento definitivo da Europa por parte da Turquia não é do interesse de nenhuma das partes.

Num discurso perante o Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão, a chanceler apelou à "inteligência" e à "lucidez" e sublinhou que a União Europeia debaterá "que consequências precisas" considera "oportunas" na relação com a Turquia.

O Governo alemão, afirmou, apostará numa atuação comum das instituições europeias.

Merkel manifestou grande preocupação pelos relatórios que põem em dúvida a igualdade de condições entre os partidários e os opositores da reforma constitucional e exigiu à Turquia que esclareça essas dúvidas.

"Observaremos de muito perto o comportamento da Turquia durante o esclarecimento de possíveis irregularidades", assim como no que respeita à "implementação em concreto da reforma constitucional" e na sua cooperação com o Conselho da Europa.

O principal partido da oposição na Turquia anunciou na quarta-feira que vai contestar no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos o resultado do referendo turco de 16 de abril, que alarga os poderes do Presidente, Recep Tayyip Erdogan.

Na votação de 16 de abril, que aumenta os poderes de Erdogan e faz com que a Turquia passe a um sistema político presidencialista, o "sim" ganhou com escassa margem sobre o "não".

No dia seguinte ao referendo, os observadores internacionais concluíram que o processo não pode ser considerado como verdadeiramente democrático, entre outros motivos porque as duas partes não tiveram oportunidades iguais e porque existiram limitações às liberdades fundamentais.