Relações exteriores da Venezuela destaca participação dos cidadãos nas presidenciais

"Vimos isso hoje, longas filas, longas manifestações, vimos um povo que saiu às ruas para expressar os seus direitos, para exercer a sua democracia como manda a Constituição bolivariana", disse Gil em declarações à imprensa.

Também pediu aos venezuelanos que saiam às ruas e votem em massa para "preservar os valores democráticos" e a Constituição.

"Custou-nos muito chegar aqui depois de tantas agressões; de fora quiseram manipular-nos, de fora quiseram proteger-nos, quiseram aplicar fórmulas imperialistas, fórmulas neo-coloniais, no entanto (...) aqui vemos mais uma manifestação deste povo corajoso", acrescentou.

O ministro dos Negócios Estrangeiros salientou que, depois de "tantas hostilidades" contra a democracia venezuelana, tudo se manteve dentro da Constituição e da "legalidade", continuou o responsável sem especificar.

O primeiro vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, disse hoje que o chavismo reconhecerá os resultados se o seu candidato, Nicolas Maduro, perder as eleições presidenciais.

"Este é o jogo democrático (...). Quem ganhar é reconhecido. Agora, é bom fazer esta pergunta aos setores da oposição, que ainda não disseram que vão reconhecer (...). Convidamo-los a vestir o fato da democracia (...). É (como) um jogo de basebol: Ganha-se ou perde-se", disse Cabello a partir do estado de Monagas, no nordeste do país, quando questionado sobre o assunto.

Nestas eleições, Maduro, que procura o seu terceiro mandato de seis anos como Presidente, vai competir com outros nove candidatos, incluindo Edmundo González Urrutia, o candidato da maior coligação da oposição, a Plataforma Democrática Unida, que concorre pela primeira vez.