Relatora da ONU contra a tortura na segunda-feira em Kiev para uma visita

Jill Edwards vai verificar também as condições da detenção no país, incluindo os locais onde se encontram prisioneiros de guerra acusados por Kiev de crimes de guerra, indica um comunicado das Nações Unidas.

A relatora vai reunir-se com líderes do Governo da Ucrânia, com membros do Parlamento de Kiev e com representantes do aparelho judicial do país.

Estão igualmente previstas reuniões com representantes de organismos de investigação e de supervisão da sociedade civil ucraniana, advogados, vítimas e familiares de vítimas.

A relatora que se vai deslocar por convite do Governo da Ucrânia deve realizar uma conferência de imprensa no final da visita, no dia 10 de setembro, em Kiev.

As conclusões da deslocação vão servir para a elaboração de um relatório que vai ser apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU em março de 2024.