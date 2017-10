Relatório admite possível uso excessivo da força contra refugiados de Calais

Lusa24 Out, 2017, 09:34 | Mundo

O relatório da comissão nomeada pela Inspeção Geral da Administração (IGA) e organismos equivalentes da Polícia Nacional e da Gendarmerie refere que são “plausíveis falhas na doutrina no uso da força e falhas na deontologia policial”.



Em concreto, as infrações estão relacionadas com atos de “violência, uso desproporcionado de gás lacrimogéneo e destruição de bens dos emigrantes”.



O documente refere também que os agentes não usavam as placas de identificação tal como indica o regulamento oficial.



O relatório tem como base “testemunhos orais e escritos”, mas os autores do inquérito ressalvam que, apesar de tudo, “não se tratam de provas formais”.



A investigação foi pedida em julho pelo ministro do Interior, Gérard Collomb, depois de denúncias da organização Human Rights Watch sobre o uso excessivo da força por parte da polícia contra os milhares de refugiados que se encontravam concentrados no norte de França.



Em 2016, nos acampamentos nos arredores de Calais encontravam-se concentradas mais de sete mil pessoas.



O Ministério do Interior já disse, entretanto, que os elementos contidos no relatório não permitem provar as “acusações mais fortes” que foram denunciadas pela Human Rights Watch.



O ministério acrescenta que os “possíveis abusos” não são sustentados por provas e não permitem questionar de forma conclusiva as forças que participaram na ação.