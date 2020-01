Relatório alerta para indícios de crimes contra a humanidade em conflitos étnicos na RDCongo

Dez missões no terreno permitiram concluir que, entre dezembro de 2017 e setembro de 2019, pelo menos 701 pessoas foram mortas, 168 ficaram feridas e 142 foram vítimas de abusos sexuais nesta região do nordeste da RDC, segundo o relatório elaborado pelo gabinete conjunto das Nações para os Direitos na Humanos naquele país.

As mortes e abusos sexuais aconteceram no contexto das tensões interétnicas entre as comunidades Lendu e Hema nos territórios de Djugu e Mahagi, com a maioria das vítimas a pertencer à comunidade Hema.

Os investigadores registaram, a partir de setembro de 2018, "uma organização e planificação crescentes" das vagas de ataques dos Lendu visando os Hema e membros de outros grupos étnicos, como os Alur.

Segundo as Nações Unidas, os Lendu tinham claramente como objetivo obter o controlo das terras e dos recursos pertencentes a outras comunidades.

O relatório documentou numerosos casos de crianças mortas, mulheres violadas, aldeias pilhadas e incendiadas.

A 10 de junho de 2019, na localidade de Torges, um homem da comunidade Hema, que tentava impedir que a mulher fosse violada, viu o filho de oito anos ser decapitado à sua frente, exemplifica o relatório.

"A violência documentada (...) poderá apresentar elementos de crimes contra a humanidade, incluindo assassínios, tortura, violação e outras formas de violência sexual, saque e perseguição", aponta.

"A barbárie que caracteriza estes ataques - incluindo a decapitação de mulheres e crianças com facões, a mutilação e a retirada de partes do corpo das vítimas como troféus de guerra - reflete o desejo dos atacantes de traumatizar o povo Hema de uma forma duradoura, de forçá-los a fugir e não voltar às suas aldeias", sublinha.

A investigação da ONU dá ainda conta de escolas de centros de saúde destruídos, apontando como "reveladores" os períodos escolhidos pelos atacantes.

"junho corresponde ao período das colheitas e dezembro ao das sementeiras. Os ataques reduzem a possibilidade de exploração dos campos pelos Hema e agravam a falta de alimentos", refere o relatório.

De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, desde fevereiro de 2018, quase 57 mil pessoas desta zona refugiaram-se no Uganda e mais de 556 mil em regiões vizinhas.

Vários campos e aldeias onde os Hema se tinham refugiado foram invadidos, queimados e destruídos por grupos armados de Lendu.

Os investigadores documentaram também atos de represália por parte da comunidade Hema, entre dezembro de 2017 e maio de 2018, incluindo aldeias incendiadas e ataques isolados aos Lendu.

O documento assinala, por outro lado, que o destacamento de forças militares e policiais congolesas para a região não conseguiu evitar a violência, dando conta de abusos, execuções extrajudiciais, violência sexual e prisões ilegais por parte dos próprios soldados e polícias.

As Nações Unidas recomendam, por isso, às autoridades congolesas que resolvam as raízes do conflito, incluindo os problemas relacionados com o acesso à terra e aos recursos.

Apela também para uma maior presença das instituições do Estado e das forças armadas para garantir a segurança e fortalecer a coexistência pacífica entre as comunidades.

Pede ainda que sejam conduzidas investigações judiciais independentes e imparciais, bem como assegurado o direito à reparação das vítimas e o acesso a cuidados médicos e psicossociais.

O gabinete conjunto das Nações Unidas para os Direitos Humanos, criado em fevereiro de 2008, integra a divisão de direitos humanos da Missão de Estabilização das Nações Unidas na RDC (MONUSCO) e o gabinete do Alto Comissário para os Direitos Humanos na RDC (OHCHR-DRC).