Relatório aponta falhas à prisão de Julian Assange nos cuidados de saúde mental

Os funcionários de Belmarsh “não prestavam atenção suficiente aos níveis crescentes de auto-mutilação e não havia supervisão suficiente ou cuidados dos prisioneiros em risco de suicídio”, lê-se no relatório do inspetor chefe das prisões , elaborado com base em duas inspeções surpresa, em julho e agosto deste ano. Charlie Taylor conclui que são necessárias “medidas urgentes” para garantir a segurança dos prisioneiros.



O número de casos de auto-mutilação quadriplicou desde a última inspeção, em 2018, e verificaram-se quatro suicídios. Nos 12 meses anteriores a junho de 2021, foram registados 315 casos de auto-mutilação, envolvendo 94 prisioneiros.





Julian Assange poderá estar entre estes detidos, uma vez que a uma vez que a decisão de extradição da primeira instância refere que o prisioneiro telefonou, quase todas as noites, para uma linha de apoio emocional e prevenção ao suicídio.





Quando não conseguiu ser atendido, em duas ou três ocasiões, Assange fez cortes na coxa e abdómen para escapar à sensação de isolamento, acrescenta a decisão da juiza Baraitser. O risco de suicídio foi a base para o juiz ter recusado o pedido de extradição do australiano de 50 anos para os Estados Unidos.



Os juízes do Supremo Tribunal de Londres vão decidir, em dezembro, se confirmam ou anulam a recusa de extradição. Caso seja extraditado para Washington, uma condenação em julgamento por ter tornado públicos milhares de documentos classificados, poderá sentenciar Assange à solitária durante 175 anos.



Maior violência entre detidos



Além de verificações do bem-estar, o apoio a estes prisioneiros é “limitado”, tendo os inspetores ficado com dúvidas que “os prisioneiros sujeitos a supervisão constante estejam sempre em segurança”.





O autor do relatório nota ainda que foram registadas melhorias em comparação com a visita de há três anos, mas é preciso prestar “atenção urgente” no que respeita à avaliação, cuidados sob custódia e trabalho em equipa. Durante a inspeção foram detetados guardas a ler o jornal ou quase a dormir, e outros que não ligavam as câmaras corporais.



O relatório refere ainda que metade dos prisioneiros experimentou atos de vitimização da parte dos guardas e que os abusos verbais ou físicos são bastante mais frequentes em Belmarsh do que noutras prisões.





O risco de sofrer violência de outros prisioneiros é grande. Desde a vistoria de 2018, os números de incidentes de violência cresceram significativamente. No último ano, foram registados 341 episódios de violência entre prisioneiros, mais 70 casos do que na contagem anterior, apesar das restrições impostas pela Covid-19 terem limitado o tempo passado fora das celas. Os prisioneiros que não trabalham passam 23 horas por dia na cela, sendo que apenas 23 por cento dos detidos tem atividades previstas fora da cela.





Sessenta por cento dos detidos disse que se sentiu em risco em determinado momento no cárcere. Um em quatro prisioneiros admitiu ao contacto inesperado com a equipa de vistoria ter receado pela segurança.





Transtorno depressivo grave





Este ambiente terá contribuído para o diagnóstico de transtorno depressivo recorrente grave feito a Julian Assange. Este transtorno consiste em pensamentos suicidas frequentes, perda de sono, perda de peso, falta de concentração, sensação de estar frequentemente à beira das lágrimas e em estado de agitação elevado.



O relatório refere que Assange “andava de um lado para o outro na cela até ficar exausto, batia na cabeça ou embatia-a contra a parede da cela”.



Na decisão de extradição da primeira instância, é referido que, se o australiano for mandado para a solitária por um período prolongado – o que poderá acontecer caso seja extraditado para os Estados Unidos –, a sua saúde mental vai “deteriorar-se substancialmente, resultando em depressão clínica grave”.



Uma prisão com várias prisões dentro



O australiano está, desde abril de 2019, na prisão para a qual eram enviados os suspeitos britânicos de atos terroristas, e por isso conhecida como “a Guantanamo Bay britânica” - em alusão à base militar americana em Cuba, conhecida pelas táticas de tortura. Antes, Julian Assange esteve sete anos na embaixada do Equador em Londres.



A prisão a sudeste de Londres foi construída em 1991 e tem uma ala especial com 47 presos. Aquando das inspeções, estavam 675 homens detidos, 60 por cento dos quais sem sentença, enquanto 17 por cento cometeram crimes graves. Cerca de 20 por cento dos detidos são estrangeiros.



Deputados franceses pedem “asilo político”



Quarenta deputados franceses, de todos os quadrantes políticos, assinaram uma proposta de resolução para que “a França não fique muda” quanto ao destino de Julian Assange e lhe conceda asilo político. Os deputados consideram que o australiano é “vítima de assédio judicial, mas na realidade político” de Washington.



“Só a França pode salvar Julian”, comentou o pai do fundador da WikiLeaks, que foi a Paris agradecer a ajuda e o apoio dos deputados franceses. A companheira de Assange também se deslocou a França e garantiu que este “está em perigo”.



Na semana passada, o fundador da WikiKeaks recebeu autorização para se casar, em Belmarsh, com a companheira, e mãe dos dois filhos, a advogada Stella Moris.