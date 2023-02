Relatório. China aprovou construção de duas centrais a carvão por semana em 2022

Em 2022,, segundo o relatório do Centro de Investigação para a Energia e Ar Limpo em conjunto com a organização não-governamental Global Energy Monitor.“A China continua a ser a exceção flagrante ao declínio global do desenvolvimento de centrais de carvão”, frisou Flora Champenois, investigadora na Global Energy Monitor. “A velocidade a que os projetos progrediram desde o momento em que obtiveram licenças até à sua construção, em 2022, foi extraordinária”., explicou, citada pela CNN.

Neste momento, as emissões de gases de efeito de estufa da China representam mais do dobro das emitidas pelos Estados Unidos.

Segundo o relatório, ao longo de 2022 a China autorizou licenças para 106 gigawatts de capacidade de geração de eletricidade em 82 locais, o quádruplo da capacidade aprovada em 2021 eA corrida ao carvão acontece depois de, no ano passado, este país asiático ter atravessado a pior onda de calor e seca das últimas seis décadas, o que afetou em particular as províncias dependentes de energia hidroelétrica.De modo a aliviar a crise de energia, as centrais aumentaram a sua produção, levando a que o consumo diário de carvão térmico atingisse um novo recorde em agosto.No ano anterior, em 2021, a situação tinha já sido delicada. Embora a China tivesse inicialmente encerrado centenas de minas a carvão,

É preciso “eliminar gradualmente” as centrais

Os autores do relatório alertam que, mesmo com o investimento de Pequim nas renováveis, estas energias verdes não serão suficientes para compensar o impacto dos gases de efeito de estufa emitidos no país.Entre os esforços para avançar com energias limpas,, representando 2% do consumo de eletricidade do país.Essa meta é ainda maior este ano mas, ainda assim, “o aumento [das energias renováveis]”, consideram os autores do relatório.Para que Pequim consiga reduzir significativamente as emissões de carbono, os investigadores recomendam que comece a eliminar gradualmente a “vasta quantidade de centrais a carvão”, em vez de continuar a aumentá-la.A sugestão pode, no entanto, ser difícil de concretizar, já que os “proprietários politicamente influentes destas centrais têm interesse em proteger os seus bens”, refere o documento.

Neutralidade carbónica não vem “da noite para o dia”

A China e os Estados Unidos são os dois maiores emissores de carbono do mundo, tendo as emissões da China triplicado nas últimas três décadas, segundo um relatório de 2021.Em 2020, o presidente Xi Jinping anunciou que o país iria tornar-se neutro em carbono até 2060. Vários ativistas e especialistas acreditam, no entanto, que o Governo chinês não está a tomar medidas suficientemente rápidas ou decisivas.Exemplo disso é o facto de, em 2021 - ano em que Pequim lançou um novo plano para diminuir a dependência de combustíveis fósseis -No mesmo ano, o plano de corte de emissões enviado às Nações Unidas foi recebido com desilusão por líderes mundiais que esperavam promessas mais significativas, incluindo uma agenda para descarbonização., na mesma altura em que o país atravessava quebras no fornecimento de energia, encerramento de fábricas e cadeias de abastecimento em risco.Já em 2022, a China suspendeu as negociações climáticas com os Estados Unidos em resposta à viagem da presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, a Taiwan. As negociações recomeçaram apenas em novembro, na cimeira da COP27, no Egito.



c/ agências