Relatório da AOAV. Civis foram principais vítimas de armamento explosivo em 2021

Segundo o relatório anual da AOAV , as populações civis foram particularmente visadas em zonas urbanas. Aqui,"Estas conclusões traduzem um padrão persistente de danos que a AOAV segue há mais de uma década.", lê-se no trabalho da ONG britânica.

No ano passado, 93 por cento das vítimas civis de armas explosivas habitavam zonas urbanas.



- registou, todavia, um recuo de 12 por cento relativamente a 2020.Este decréscimo anual teve lugar mesmo com o aumento das baixas civis no período de maio a agosto, quando os taliban capitalizaram a retirada das tropas da coligação encabeçada pelos Estados Unidos para reconquistar o controlo do país.- a quebra foi de 33 por cento face ao ano anterior.

O território palestiniano de Gaza, governado pelo movimento Hamas, apresenta o terceiro maior número de baixas civis em 2021 - 1.478, mais 16,3 por cento do que em 2020 -, o que ficou a dever-se aos bombardeamentos israelitas desencadeados em maio.

Entre os cinco países onde as populações civis foram mais atingidas figura ainda o Iémen - o que acontece pelo sétimo ano consecutivo. Este país passou de 683 vítimas em 2020 para 867 no ano seguinte.

O maior aumento deu-se na Etiópia, que passou de 34 mortos e feridos em 2020 para 311 em 2021.

Cinquenta e seta por cento das baixas civis foram causadas por armas explosivas fabricadas. Já os explosivos improvisados foram responsáveis por 43 por cento das vítimas civis, no que constitui a mais baixa percentagem em 11 anos.



Foram registados incidentes em 57 países e territórios, um acréscimo de nove face a 2020.



O relatório aponta como incidentes mais graves de 2021 o atentado suicida reivindicado pelo Estado Islâmico nas imediações de Cabul, que fez 334 mortos, um atentado com uma viatura armadilhada numa escola para raparigas também na capital afegã, com um balanço de 330 vítimas mortais, e um ataque aéreo sobre um mercado do Tigray, na Etiópia, que provocou 244 mortes.

