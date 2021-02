Relatório da ONU alerta para aumento de extremismo durante pandemia

Num relatório para o Conselho de Segurança da ONU, divulgado na madrugada desta sexta-feira em Lisboa, o painel afirmou que a ameaça extremista continuou a aumentar nas zonas de conflito na última metade de 2020, porque "a pandemia inibiu as forças da lei e da ordem mais do que os terroristas", que conseguem mover-se livremente, apesar das restrições impostas para combater a Covid-19.Segundo o painel, alguns Estados-membros da ONU, não nomeados, consideraram que,", alertaram os peritos.Segundo o painel, o Iraque e a Síria continuam a ser "a área central" para o grupo 'jihadista' Estado Islâmico (EI), enquanto a região noroeste da Síria, onde a Al-Qaeda tem grupos afiliados, é "uma fonte de preocupação".Apesar do acordo entre os Estados Unidos e os Talibã, em 29 de fevereiro do ano passado, e do início de conversações entre estes e o governo afegão, em setembro, a situação no país "continua a ser um desafio", segundo o relatório.No Iraque e na Síria, de acordo com os peritos, não há indicação de que o EI possa reconstituir o seu autodeclarado "califado", derrotado em 2017, e que chegou a abranger um terço tanto do Iraque como da Síria, mas o grupo extremista "irá certamente explorar a sua capacidade de permanecer numa região caracterizada por perspetivas limitadas de estabilização e reconstrução".Em Cabo Delgado, membros do Estado Islâmico tomaram cidades e aldeias e continuam a manter o Porto de Mocímboa da Praia, apesar de uma ofensiva governamental sustentada, pode ler-se no relatório.

Na Europa, ataques na Áustria, França, Alemanha e Suíça, entre setembro e novembro do ano passado, "sublinharam a ameaça permanente" de terrorismo, apontou o painel.



Detenção de líder da Al Qaeda na Península Arábica

O mesmo relatório dá conta que o líder da organização extremista Al Qaeda na Península Arábica (AQPA), Khalid Batarfi, foi detido em outubro no Iémen.





Segundo o relatório enviado ao Conselho de Segurança da ONU, Khalid Batarfi, que assumiu a liderança há um ano, "foi detido em outubro durante uma operação em Gheida, que também resultou na morte do vice-comandante, Saad Atef el-Aoulaqi".



O documento não especifica por quem Batarfi foi capturado, nem o que lhe aconteceu desde então. No entanto, esta é a primeira confirmação oficial da detenção.



"Para além das perdas no seu comando, a AQPA está a ser corroída por desentendimentos e deserções, principalmente por um dos antigos tenentes de Batarfi", pode ler-se no relatório da ONU, no qual se alerta, contudo, para a "ameaça constante" que este grupo extremista bem estabelecido no Iémen continua a representar.