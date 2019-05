Relatório da ONU traça futuro sombrio para a humanidade

Foto: Reuters

A ameaça decorre num ritmo que continua a aumentar, a menos que os modelos de produção e de consumo sejam alterados.



Este relatório mostra que 75% do meio ambiente terrestre "foi severamente prejudicado" pelas atividades humanas: são os casos da desflorestação, agricultura intensiva, pesca excessiva ou urbanização desenfreada e, por causa disso, cerca de um milhão de espécies animais e vegetais, entre as perto de oito milhões que se estima existirem no planeta Terra, estão ameaçadas de extinção.



Assim, desde 1960, pelo menos 680 espécies com coluna vertebral já foram extintas e já desapareceram 559 raças domesticadas de mamíferos usados para alimentação.



Para nos ajudar a olhar para estas conclusões, Paulo Lucas, da associação ambientalista ZERO falou com o jornalista Luis Soares, na tarde informativa da Antena 1, e analisou qual a importância deste relatório e para a forma como nos pode fazer olhar para o futuro na Terra.