Relatório de Inspetor-geral da NASA pede melhor coordenação com parceiros internacionais da Artemis

Gateway Lunar, e que pode, com facilidade, reduzir custos no projeto Artemis.

Foto: NASA/OIG - Direitos Reservados







E é no fator contributivo dos parceiros internacionais do programa da NASA que o relatório se foca:“Dado o potencial científico e de exploração que a Lua e Marte possuem, a campanha Artemis da NASA atraiu um interesse significativo de agências espaciais em todo o mundo”.





Das 23 nações associadas ao programa Artemis a NASA assinou 54 acordos com outras agências espaciais e governos. Vinte e três foram estabelecidos com a Agência Espacial Europeia - ESA e com a agência espacial japonesa JAXA, sendo as restantes com outros 14 países.





As contribuições assinadas descrevem as melhores práticas para a exploração espacial sustentável, no entanto, o relatório apresentado pelo gabinete do inspector-geral da NASA descreve que a coordenação desses acordos foi feita de forma “ad hoc”, sem qualquer “estratégia abrangente” para gerenciar requisitos e expectativas. “A falta de uma abordagem coordenada torna difícil para a NASA gerir as expectativas em relação à contribuição potencial de um parceiro internacional e cria confusão sobre o que eles devem contribuir”, concluiu o OIG.





O relatório compara a gestão do programa Gateway da Artemis com da Estação Espacial Internacional. Um programa atualmente em funcionamento e que possui uma estrutura detalhada de painéis e conselhos para coordenar os papéis dos parceiros internacionais, administrados por um acordo intergovernamental designado por IGA.

Foto: ESA/DR











Enquanto na estação espacial IGA as contribuições para o Gateway lunar, tanto da NASA quanto dos parceiros, são canalizados de forma financeiramente e materialmente eficiente, os restantes acordos não são estendidos para atividades adicionais da Artemis.





Entre os vários problemas apresentados pelo relatório estão questões burocráticas como o intercâmbio de pessoal e exportação de componentes que servem para a construção dos módulos espaciais.





Ilustração NASA/DR



No documento pode ler-se que a implementação de um rigoroso controlo de exportação por parte dos Estados Unidos, para os restantes países parceiros “limitam rotineiramente as colaborações da NASA, no programa Artemis, com parceiros internacionais e inibem futuras colaborações”. E dá exemplos.





Uma das dificuldades é a regulamentação que restringe a participação de astronautas estrangeiros, parceiros da NASA em projetos relacionados ao Artemis, a menos que sejam formalmente designados para uma missão relacionada com o programa em questão.





Ainda assim relatório descreve que mesmo com a salvaguarda existente - participação na missão - houve já um caso em que a agência espacial japonesa -JAXA - não enviou um astronauta para o Johnson Space Center, que tinha como objetivo a preparação para participar nas missões do Gateway lunar, devido ao acesso limitado aos dados, muito embora esta vertente da Artemis seja um programa multinacional com contribuições japonesas.







Foto: NASA/DR







Mas não só. A questão dos componentes que visam a construção dos módulos espaciais é um outro problema levantado neste documento do OIG expondo que a NASA é prejudicada por um conjunto de regulamentos de controlo de exportação dos componentes materiais.







Por exemplo, tanto o Módulo de Serviço Europeu para a capsula espacial Orion assim como o adaptador que serve de elo ao módulo de tripulação da Orion são classificados ‘separadamente’ enquadram-se dentro do Regulamento de Administração de Exportação (EAR) supervisionado pelo Departamento de Comércio, e até aqui tudo bem. Mas, quando o Módulo de Serviço e o adaptador são enviados em conjunto, este conjunto enquadra-se no restritivo Regulamento Internacional de Tráfego de Armas (ITAR), supervisionado pelo Departamento de Estado, tornando a exportação destes componentes mais morosa e burocrática.







Foto: NASA/DR







Ainda assim o relatório OIG concluiu, citando um estudo da Aerospace Corporation, que a NASA tem conseguido bons negócios em termos custos-benificios nas parcerias internacionais no programa Artemis da NASA, com as contribuições internacionais a ser uma mais valia de custo do que, se não existissem tais parcerias.





O relatório faz ainda dez recomendações à NASA sobre as maneiras de melhorar a coordenação com parceiros internacionais no programa Artemis, incluindo, claro está, mudanças no controlo de exportação. Algo que a NASA já aceitou, exceto um, em que pede “uma análise detalhada de lacunas e estimativa de custo” para missões além da Artemis 4.





A agência espacial norte-americana refere em sua defesa que o esforço geral incutido no programa Artemis não foi “limitado de forma a acomodar a realização de uma estimativa de custo defensável para uma campanha de várias décadas”. Ou seja, não foram contemplados custos futuros, bem como de eventuais parcerias, na elaboração do programa a longo prazo.







Foto: NASA/DR







O relatório do produzido pelo Gabinete do Inspetor-geral da NASA foi dado a conhecer no mesmo dia em quese reuniu o Conselho Consultivo da NASA, que inclui a colaboração internacional como uma de suas “áreas de foco prioritário”.







Os membros do comité não discutiram o relatório em questão, mas elogiaram a NASA pelo esforço de trazer e ter parceiros internacionais no programa espacial Artemis.





“O objetivo da Artemis é criar e ser a maior junção de parceiros espaciais da história”, referiu Kay Bailey Hutchison, ex-senadora e embaixadora norte-americana na NATO. “Todo o trabalho que está sendo feito vai tornar isto numa realidade.”





Muito embora o programa Artemis se preste à vontade de reunir a humanidade, através do maior número de parceiros internacional em torno de um projeto universal na exploração espacial, a Rússia, um dos principais e cada vez mais ex-colaborante no campo espacial está para já fora da conjugação orbital deste promissor e importante programa espacial.