Relatório denuncia atos de violência e reenvios ilegais de migrantes na Croácia, Grécia e Roménia

Durante oito meses, em colaboração com meios de comunicação europeus como a revista alemã Der Spiegel e o jornal francês Libération , ainvestigou imagens de vídeo e de satélite, recolheu depoimentos de testemunhas e entrevistou mais de uma dezena de agentes da polícia e da guarda costeira.

No entanto, esses princípios têm sido frequentemente ignorados na Europa nos últimos anos, dado o aumento do número de migrantes que fogem de guerras ou da pobreza no Médio Oriente, Ásia e África.





A ONG concluiu que o acesso ao sistema de asilo europeu foi ilegalmente negado a pelo menos 189 pessoas desde 2020 – o que considerou ser apenas “uma pequena amostra”.

“Exército sombra”

EU governments deny the existence of a violent campaign by masked men to turn away asylum seekers at EU borders. A months-long investigation by @LHReports & leading media unmasks these groups, reveals who commands & finances them pic.twitter.com/nGNFs5Epsi — Lighthouse Reports (@LHreports) October 6, 2021

Em algumas das imagens obtidas pela ONG, os migrantes que tentam atravessar as fonteiras são visivelmente agredidos por homens vestidos de preto e máscaras a cobrir o rosto.Na Croácia, adocumentou 11 ações de expulsões ilegais de migrantes na fronteira com a Bósnia e Herzegovina.Três dos quatro polícias usavam o chamado, um bastão apenas entregue à Polícia de Intervenção.Jelena Sesar, investigadora da Amnistia Internacional nos Balcãs, disse que era "claro" que os homens mascarados eram agentes da polícia de choque da Croácia, já que os seus uniformes, armas e equipamentos eram idênticos aos entregues aos membros da unidade., disse Sesar à Al Jazeera

O relatório revela ainda que estas operações na fronteira com a Croácia são financiadas pelo Fundo para a Segurança Interna (FSI) da UE.

Os homens mascarados estiveram envolvidos em 15 incidentes, incluindo um em que 25 requerentes de asilo foram impedidos de chegar à costa da ilha de Kos e atirados de novo ao Mar Egeu.também captou imagens, através de câmaras remotas, de guardas romenos a forçarem homens e mulheres a seguirem para a vizinha Sérvia em três incidentes isolados. Alguns migrantes alegaram ter sido agredidos fisicamente.

Croácia e UE exigem investigação

Um dia após a publicação da investigação, o governo da Croácia anunciou a criação de uma comissão para investigar as novas denúncias de violência policial e de reenvios ilegais de migrantes para a Bósnia e Herzegovina., declarou à emisora N1 o ministro croata do Interior, Davor Bozinovic.Davor Bozinovic assegurou que a polícia croata "não permite" que os respetivos agentes abusem do poder ou recorram à violência, frisando que, sempre que tais comportamentos forem comprovados, os culpados são sancionados.Johansson considera que algumas das provas apresentadas no relatório parecem muito credíveis, que as pessoas nas fronteiras da UE estão a ser sistematicamente sujeitas à violência e que o dinheiro do bloco está a ser usado indevidamente para apoiar forças que cometem esses atos “inaceitáveis”.

Bruxelas acusada de “fechar os olhos”

Catherine Woollard, diretora do Conselho Europeu para os Refugiados e Exilados, uma aliança de mais de 100 ONG em 39 países europeus, disse àque as descobertas davêm juntar-se a "provas emergentes de que as expulsões estão a ocorrer sistematicamente" nas fronteiras da UE com a "cumplicidade" do bloco.

Várias ONG e organizações de defesa dos Direitos Humanos têm vindo a denunciar estes abusos, mas a UE a os Estados-membros em causa têm rejeitado as acusações.

, disse Woolard.“Há uma relutância da UE em agir, porque a estratégia geral na Europa assenta na prevenção da chegada de pessoas que procuram asilo, independentemente dos custos e das consequências”, acrescenta. “Portanto, ou há falta de ação, o que significa que os Estados podem continuar a praticar esse tipo de resistência com impunidade ou, no pior dos casos, apoio a esses Estados-membros”, conclui.

“Essas resistências e o financiamento que as facilita têm de terminar já”, apela Sesar, em entrevista à Al Jazeera.