Relatório diz que 230 pessoas foram mortas nas manifestações de novembro no Irão

"Durante esses eventos, 230 pessoas foram mortas", das quais "20% eram (membros) das forças de manutenção da ordem e da paz", disse Mojtaba Zolnour, presidente da Comissão Parlamentar de Segurança Nacional e Negócios Estrangeiros, citado pela Irna.

De acordo com Zolnour, outros "7% eram principalmente manifestantes com armas semiautomáticas ou metralhadoras", que foram mortos "durante confrontos diretos com as forças de segurança".

As forças de manutenção da ordem e da paz, segundo Zolnour, são os membros das "forças policiais, dos serviços de informação, outras forças de segurança e os Basij (mobilização em farsi), que são grupos de voluntários de todas as idades que podem ser encarregados de tarefas de policiamento.

As palavras do deputado agravam os números fornecidos no domingo pela agência Isna.

Citado pela agência, o ministro do Interior, Abdolréza Rahmani Fazli, disse no domingo "que 40 a 45 pessoas, ou 20% das pessoas mortas (entre 15 e 18 de novembro), estavam desarmadas e foram mortas por armas não regulamentadas, sugerindo que foram mortas por outros manifestantes.

Uma extrapolação dos números atribuídos ao ministro - realizada pela AFP - fez uma avaliação total dos distúrbios entre 200 e 225 pessoas.

Em 2019, o Irão foi atingido por uma onda de protestos que se espalhou rapidamente a mais de cem cidades após o anúncio de um aumento repentino no preço do combustível, em 15 de novembro.

As autoridades policiais restabeleceram a ordem em três dias, a custo, segundo a organização de direitos humanos Amnistia Internacional, de uma repressão "implacável" que matou 304 pessoas, incluindo 10 mulheres e 23 crianças.

As autoridades iranianas até agora não anunciaram nenhuma avaliação oficial, reconhecendo a morte de apenas um punhado de pessoas, inclusive entre as forças de segurança, e descrevendo as avaliações fornecidas por "grupos hostis" como "mentiras absolutas".

Em dezembro, um relatório de um grupo de especialistas independentes a trabalhar para o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos estimou que o número de distúrbios poderia ser de mais de 400 mortos (incluindo 12 crianças).