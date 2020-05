Relatório dos EUA diz que China escondeu intencionalmente a gravidade do coronavírus

"A China provavelmente cortou suas exportações de suprimentos médicos antes da notificação da OMS (Organização Mundial da Saúde) de janeiro de que o COVID-19 é contagioso", refere o documento, de acordo com uma fonte da CNN que teve acesso ao relatório.





No domingo, o chefe da diplomacia dos EUA, Mike Pompeo, confirmava esta versão de que a China escondeu a extensão de progressão do coronavírus, enquanto acumulava abastecimentos médicos. “Tem os factos corretos”, disse Pompeo ao programa da ABC, This Week.





“Podemos confirmar que o Partido Comunista chinês fez tudo o que pode para garantir que o mundo não sabia a tempo o que estava a acontecer”, acrescenta.





O relatório não conclui se as ações do Governo chinês foram nefastas. De acordo com a fonte, o documento diz que “nas suas comunicações a China intencionalmente escondeu a sua atividade comercial, negando publicamente que alguma vez tenha imposto uma barreira à exportação de máscaras ou outro material médico”.







"Efeitos na segurança a longo prazo"



Ao mesmo tempo, o responsável de Defesa da administração norte-americana Mark Esper veio dizer que a Russia e a China estão a tirar vantagem na Europa da emergência médica, fazendo avançar os seus interesses no velho continente, nomeadamente no equipamento da Huawei de 5G., disse Esper ao jornal, quando questionado se a China e a Rússia estavam a tentar ganhar influência em Itália ao enviar ajuda médica, entre equipamento de proteção e médicos.A Administração Trump desdobra-se em acusações contra a China, à medida que ao mesmo tempo está a formular um plano a longo prazo para punir a China em múltiplas frentes por responsabilidade na crise pandémica, introduzindo mais um fator numa relação comercial já atribulada.

Várias fontes no Executivo norte-americano realçam várias opções, desde sanções, novas políticas comerciais para deixar claro onde consideram estar a responsabilidade desta pandemia.







Mike Pompeo garantia também no fim de semana que tinham um “número significativo de provas” de que o novo coronavírus era proveniente de um laboratório em Wuhan, cidade onde começou a pandemia.Pompeo reiterou que algumas das ações da China não foram visíveis, mas outras foram públicas, como não deixar profissionais médicos dos EUA acederem aos laboratórios de Wuhan e silenciando cientistas., garantiu.

"Ainda temos muito para saber"



O gabinete do diretor dos serviços de informações garantiu na semana passada que a comunidade científica considerava haver consenso de que o novo coronavírus não tinha sido geneticamente modificado. Questionado sobre isso no domingo, Pompeo considerou que “não havia razão para não acreditar nessa informação.Sobre se a China libertou intencionalmente o vírus ou se foi um acidente, Pompeo não quis dar uma opinião., reforçou o chefe da diplomacia.Os EUA não são o único país a querer respostas mais profundas sobre o que se passou nos primeiros dias da pandemia e qual o papel do governo chinês na gestão da informação.

A China lançou entretanto um esforço de propaganda para afastar as suspeitas que recaem sobre o país. Na terça-feira, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros acusou os políticos americanos de dizerem mentiras descaradas sobre a pandemia para esconder a própria responsabilidade nas medidas de controlo e para distrair a atenção pública.







Na quarta-feira, a agência de notícias estatal na China, a Xinhua, publicou um vídeo a ironizar a resposta norte americana à pandemia.