Relatório. Gigantes da indústria farmacêutica mal preparadas para uma próxima pandemia

O vírus Nipah, detetado inicialmente em 1998 e transmitido aos humanos por animais (morcegos ou porcos) ou por alimentos contaminados, é um dos que apresenta, segundo especialistas, um risco futuro de pandemia à escala global. avançou aoJayasree Iyer, diretora da organização Access to Medicine, financiada pelos governos de vários países.De acordo com a responsável, existe atualmente na China um surto do vírus Nipah com um nível de mortalidade perto dos 75 por cento., alertou.Este vírus zoonótico (que consegue ser transmitido a pessoas por animais) pode provocar nos humanos graves problemas respiratórios ou até encefalite (inchaço e inflamação do cérebro), mas pode também causar uma infeção assintomática.Dependendo do local onde um surto deste vírus ocorre - para além da China, já foram detetados surtos no Bangladesh e na Índia -, a taxa de mortalidade por ele provocada pode variar entre os 40 aos 75 por cento.Mas o Nipah é. E para nenhuma delas existem projetos farmacêuticos em curso, segundo aEntre essas doenças e vírus estão a Febre do Vale do Rift, doença viral mais comum na África subsariana, assim como a Síndrome Respiratória do Médio Oriente (MERS) e a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS).O relatório independente darevela que, apesar de vários anos de aviso sobre como novos vírus e coronavírus iriam acabar por provocar uma pandemia global,E agora, mesmo depois do surgimento da Covid-19, essa falta de preparação em relação a outros vírus mantém-se.Apesar de, no caso do SARS-CoV-2, as farmacêuticas terem conseguido atuar relativamente rápido – a pouco mais de um ano do início da doença, já foram aprovadas ou estão em desenvolvimento por todo o mundo 63 vacinas e medicamentos contra a Covid-19 -, não existe qualquer projeto para a prevenção de outras pandemias futuras. E, se estas pandemias vierem realmente a surgir,Um dos desafios das farmacêuticas é a resistência aos antimicrobianos, como antibióticos. “Em termos de resistência aos antimicrobianos, temos antibióticos que ainda funcionam, mas está a esgotar-se o tempo para arranjar substitutos”, explicou Jayasree Iyer ao. “A tuberculose, que antes pensávamos que poderia ser erradicada, está a espalhar-se em algumas comunidades devido a esta resistência aos medicamentos”.Para a especialista,Ainda segundo o relatório independente, que monitorizou 20 gigantes da farmacêutica e a disponibilidade dos seus medicamentos em 82 países de rendimentos baixos a médios, os esforços dessas empresas no desenvolvimento de novos fármacos continuam a focar-se em doenças como o VIH/SIDA, tuberculose, malária, cancros e, mais recentemente, Covid-19.Outra conclusão deste relatório é que. Vários anos após terem sido lançados, mais de 60 dos 154 produtos analisados pelanão são sujeitos a qualquer estratégia de acesso que passe por preços acessíveis ou doações a quem não os pode adquirir.