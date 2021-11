Relatório global. EUA integram pela primeira vez lista de democracias "em retrocesso"

“Este ano, classificámos pela primeira vez a democracia dos Estados Unidos como, mas os nossos dados sugerem que esse retrocesso começou, pelo menos, em 2019”, denuncia o documento.De uma forma geral, o relatório do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social (International IDEA) mostra quer, recorrendo a práticas repressivas e enfraquecendo o Estado de Direito.No caso dos EUA, verifica-se “uma democracia de elevado desempenho e, em 2020, até melhoraram aem alguns indicadores sobre a administração imparcial”, que está associada à corrupção e aplicação previsível da lei.Contudo,indicam que “existem sérios problemas com os fundamentos básicos da democracia”, explicou Alexander Hudson, coautor do relatório, citado pelo“Em 2020/2021 deu-se uma viragem histórica,”, elucida o documento, referindo-se ao facto de o antigo líder da Casa Branca ter considerado a vitória do atual Presidente, Joe Biden, uma fraude.Para o mau desempenho norte-americano na área da democracia terá também contribuído a, algo que o relatório diz ter acontecido após a morte do afro-americano George Floyd às mãos da polícia, no verão de 2020 – episódio que gerou centenas de manifestações contra a injustiça racial nos EUA.

Três Estados-membros da UE com democracias “em retrocesso”

Para o secretário-geral do International IDEA, Kevin Casas-Zamora, “a- como verificado na tendência crescente de contestar resultados eleitorais credíveis, nos esforços para reduzir a participação eleitoral e na polarização descontrolada -, é uma das mais preocupantes”.“A contestação violenta das eleições de 2020, sem qualquer prova de fraude, já foi replicada em locais tão diversos como Myanmar, Peru e Israel”, alertou o responsável.O número de democracias em retrocesso duplicou na última década e abrange um quarto da população mundial. Tal como os Estados Unidos,Apenas dois dos países que no ano passado constavam na lista de democracias em retrocesso conseguiram, este ano, passar para a lista de democracias em pleno funcionamento, depois de as suas situações terem melhorado: Ucrânia e Macedónia do Norte.Por outro lado, Mali e Sérvia deixaram a lista de democracias em retrocesso para deixarem de ser consideradas democracias de todo.Este é. E o International IDEA receia que a tendência se mantenha daqui em diante.

Mundo possui apenas 98 democracias

O relatório do Instituto Internacional para a Democracia e Assistência Social, com sede em Estocolmo, mede o desempenho democrático de 158 países desde 1975 e procura fornecer um diagnóstico sobre o estado das democracias em todo o mundo.Para tal, encaixa cada nação numa de três categorias:(incluindo aquelas “em retrocesso”),ouEm 2021, de acordo com dados provisórios do International IDEA,, 20 regimes híbridos (incluindo Rússia, Marrocos e Turquia) e 47 Governos autoritários (como a China, Arábia Saudita ou Irão).Significam estes números que, a nível global, mais de uma em cada quatro pessoas vive numa democracia em retrocesso. Se forem adicionados à lista os regimes considerados autoritários ou híbridos, esse número sobe para mais de duas em cada três pessoas.“A, particularmente em locais onde a democracia e o Estado de Direito já estavam enfraquecidos”, explicou Casas-Zamora.Sobre Portugal, o relatório conclui que o regime democrático sofreu um retrocesso em áreas sensíveis - a independência judicial, ausência de corrupção e igualdade perante a lei -, sendo o único país da Europa Ocidental a registar uma queda em três parâmetros de avaliação.

c/ agências