Relatório identifica morte de bebés por falhas em maternidades britânicas

"Mortes, ferimentos e outras falhas poderiam ter terminado de forma diferente se os cuidados tivessem sido prestados de acordo com as normas aceites nacionalmente", afirmou o autor do relatório, Bill Kirkup, numa conferência de imprensa.

Os autores do relatório analisaram 202 casos de bebés nascidos entre 2009 e 2020 em duas grandes maternidades em Kent, sudeste de Inglaterra, e concluíam que 45 mortes poderiam ter sido evitadas, de um total de 65 mortes, concluiu o relatório.

Kirkup disse ter ouvido histórias "assustadoras" de famílias, descrevendo as conclusões do seu inquérito como "chocantes".

Houve "falhas de profissionalismo, compaixão e bondade", criticou ele, lamentando que "as mulheres não foram ouvidas".

"Em pelo menos oito ocasiões, durante um período de dez anos, os funcionários hospitalares receberam o que deveria ter sido um sinal inevitável de que havia problemas graves", continuou.

"Poderiam ter resolvido as coisas. A primeira vez foi em 2010. Mas não o fizeram. Em cada caso, encontraram uma forma de negar que existiam problemas", condenou.

Um relatório publicado em março sobre as maternidades no oeste de Inglaterra já tinha levado o Governo a pedir desculpa ao descobrir que mais de 200 bebés morreram ao longo de 20 anos, como resultado de uma recusa obstinada de cesarianas e uma falta de cuidados adequados.

Donna Ockenden, que conduziu esse inquérito, foi encarregada em maio de realizar outro estudo na área de Notthingham, no centro de Inglaterra, após queixas de várias famílias.

Em 2015, outro relatório de Bill Kirkup sobre unidades de maternidade no norte de Inglaterra concluiu que uma série de fracassos levou à morte de 11 bebés e uma mãe, mais uma vez mortes evitáveis.