Relatório iliba TAP de falhas de segurança no caso de Guaidó

Nem a TAP nem o aeroporto de Lisboa tiveram qualquer falha de segurança no voo que levou o Governo venezuelano a suspender as ligações entre Lisboa e Caracas, durante três meses. Estas conclusões estão no relatório da inspeção ordenada pelo Executivo português, após as acusações do regime de Nicolás Maduro.