Relatório: indígenas são os melhores guardiães da integridade das florestas

Os direitos dos grupos indígenas têm de ser respeitados em locais como o Brasil, Colômbia, Perú ou México de modo a conseguir alcançar os objetivos propostos no Acordo de Paris. Estes objetivos nacionais do clima mostram que não dar primazia a estes grupos faria com que a população mundial tivesse de mudar abruptamente de hábitos quotidianos.



No Peru, por exemplo, teria de se deixar de andar de carro só para compensar a captação de carbono conseguida pelas florestas protegidas pelos indígenas, segundo dados apresentados pelo relatório realizado pelo Instituto de Recursos Mundiais (WRI). O Brasil e a Colômbia teriam de usar menos 80 por cento dos seus veículos para alcançar o mesmo resultado.



Juan Carlos Altamirano, economista sénior do Instituto, e que foi co-autor do relatório, explicou: “Será impossível para estes países atingirem os objetivos nacionais do clima se os direitos dos indígenas não forem protegidos e se estas terras protegidas forem desflorestadas ou usadas para outros fins. No entanto, este é o caso em muitos outros lugares do mundo”.



De acordo com Altamirano, caso os direitos destes grupos e das comunidades florestais não sejam protegidos, ficarão comprometidos os objetivos do Acordo de Paris, de baixar as temperaturas em 1,5 graus celsius. As Nações Unidas revelaram em 2021 que os indígenas são os melhores guardiães das florestas, com percentagens de desflorestação a serem 50 por cento menores que noutros locais.



De acordo com WRI, 92 por cento das florestas no sul da América ainda retêm muito carbono. Muitas destas florestas são guardadas por indígenas. Em média, estas terras captam mais de 30 toneladas de carbono. No entanto, no Brasil muitas são as queixas sobre as políticas de Jair Bolsonaro.



A percentagem de desflorestação na última década subiu cerca de 57 por cento. Izabella Teixeira, antiga ministra do ambiente no Brasil e homenageada pelas Nações Unidas por ter conseguido reverter o processo de desflorestação na Amazónia, avisou que Bolsonaro apenas ofereceu “acordo verde” falso de curto prazo.



“Tenham a certeza: o interesse do governo brasileiro não é colmatar as alterações climáticas ou os seus estragos. Os indígenas têm direitos constitucionais e o Estado devia protegê-los; e o que acontece hoje não é nada disso”, disse Izabella Teixeira.



Para conseguir maximizar a atividade indígena, o WRI pede uma distribuição equitativa de terras, reconhecimento legal dos territórios indígenas e dar direitos a comunidades para serem informadas sobre novos projetos florestais.



Este relatório foi realizado usando dados recolhidos através satélites para conseguir identificar a concentração de carbono, emissões e captação em locais onde os indígenas não se encontram. Estes dados foram comparados aos objetivos nacionais do clima de Brasil, Colômbia, Peru e México e, na sua maioria, nenhum conjunto de dados coincidiu com os objetivos.