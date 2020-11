Relatório McCarrick. Papa reafirma compromisso de "arrancar" o "mal" dos abusos na Igreja

O relatório, com 450 páginas, revela que o Papa João Paulo II promoveu McCarrick em 2000 tendo já conhecimento sobre os rumores da má conduta sexual. O documento indica mesmo que ao longo do tempo a Igreja fechou os olhos à situação deixando que Theodore McCarrick subisse na hierarquia apesar de ter conhecimento das acusações contra ele.





McCarrick era uma figura da Igreja norte-americana com grande poder e fortes ligações. Foi expulso da Igreja Católica no ano passado depois de uma investigação do Vaticano que o deu como culpado por abusos sexuais contra menores e adultos e por abuso de poder.





O relatório agora conhecido recolhe depoimentos, cartas e outros documentos que foram trocados entre o Vaticano e os EUA. Dados que revelam todo o secretismo da Igreja e a enorme habilidade de McCarrick que, ao longo de vários anos, convenceu os seus superiores de que estava inocente.





O próprio Papa Francisco foi questionado para o relatório que ele próprio pediu para ser realizado.





O documento diz também que só em 2017 vieram à luz do dia "evidências claras" de que o antigo Arcebispo de Wahsington D.C tinha abusado de menores nos anos 70.





Diz também, no entanto, que a hierarquia da Igreja tinha conhecimento dos rumores que indicavam que McCarrick, já como bispo nos anos 80, abusava de jovens seminaristas.





De acordo com a Reuters, o relatório indica ainda que, em 2008, o Papa Benedicto rejeitou que McCarrick fosse submetido a uma investigação da Igreja. Em vez disso recebeu apenas um aviso verbal.







Esta quarta-feira o Papa Francisco falou pela primeira vez sobre este caso. "Ontem foi publicado o relatório sobre o doloroso caso do ex-cardeal Theodore McCarrick. Renovo a minha proximidade com as vítimas de todos os abusos e o compromisso da Igreja para arrancar este mal", disse na audiência geral semanal.





De seguida, o Papa fechou os olhos e rezou silenciosamente.