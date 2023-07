Relatório parlamentar britânico alerta para interferência chinesa no Reino Unido

"O aparelho de informações estatal da China, quase certamente o maior do mundo, com centenas de milhares de funcionários públicos dos serviços de informações, segue o Reino Unido e os seus interesses de forma prolífica e agressiva, o que constitui um desafio", sublinha o documento da Comissão de Inteligência e Segurança da Câmara dos Comuns.

O relatório dedicado à China, que examina o trabalho dos serviços secretos britânicos, critica a resposta de Londres à ameaça chinesa, questionando o equilíbrio entre o interesse económico e as preocupações de segurança.

O Reino Unido, acrescenta, tem "um interesse significativo para a China em termos de espionagem e interferência", afirmam os deputados.

A China conseguiu "penetrar com êxito em todos os setores da economia do Reino Unido" e "não é difícil detetar" a interferência do governo chinês em vários setores no Reino Unido ???????, desde as universidades à energia nuclear.

Muitas universidades britânicas têm ligações com instituições chinesas e um número crescente de jovens chineses estuda em instituições académicas do Reino Unido, incluindo liceus privados.

O relatório critica o governo por não ter "recursos, competências ou conhecimentos necessários sobre a ameaça para contrariar a estratégia da China" e insta o Executivo a "adotar um ciclo de planeamento a mais longo prazo no que respeita à segurança".