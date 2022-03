Relatório sobre corrupção refere "gratificação" em grande escala da elite do ANC

"As evidências revelaram que a corrupção era a forma de a Bosasa fazer negócios", adianta o relatório a que a Lusa teve acesso.

"O principal mecanismo do [grupo de empresas] Bosasa para tentar influenciar os titulares de cargos públicos foi o pagamento de subornos em dinheiro", salienta a terceira parte, em quatro volumes, com cerca de 1.000 páginas, de uma longa investigação sobre corrupção na presidência de Jacob Zuma (2009-2018), submetida ao atual Presidente, Cyril Ramaphosa.

"Os montantes pagos tendiam a ser proporcionais ao grau de influência que o funcionário em causa podia exercer", frisou.

Ramaphosa, que é também presidente do Congresso Nacional Africano (ANC), o partido no poder desde 1994 na África do Sul, foi vice-presidente da República no governo do presidente Zuma, afastado do cargo em fevereiro de 2018 pelo seu partido devido a vários escândalos de corrupção.

Todavia, a última parte do relatório sobre quase 10 anos de corrupção pública no Estado sul-africano, frisa que: "No entanto, as tentativas de influência por meio de indução ou ganho não se limitaram a pagamentos em dinheiro. A Bosasa também construiu casas, forneceu vários móveis para residências, instalou vários sistemas de segurança residencial, comprou veículos, comprou presentes (desde presentes de luxo como canetas e joias a alimentos e artigos de mercearia) e pagou viagens e acomodações".

No relatório, que contém quase quatro anos de testemunhos, a comissão judicial `Zondo` descreve como a empresa de serviços privada sul-africana, Bosasa, que detinha ligações ao partido no poder desde a luta de libertação contra o anterior regime do `apartheid` -, se envolveu nos mais altos níveis da governação do país e no ANC.

"[A Bosasa] corrompeu amplamente políticos, funcionários, o presidente Jacob Zuma e outros", refere-se no documento.

Entre os denunciantes, conta-se o ex-diretor de operações da Bosasa, Angelo Agrizzi, que também publicou um livro sobre como o grupo empresarial subornou Zuma e altos funcionários do ANC no executivo sul-africano.

O fundador da empresa Gavin Watson, descrito pelo ANC como um "ativista anti-apartheid", morreu num acidente de automóvel em agosto de 2019 em circunstâncias "misteriosas" ainda hoje por esclarecer pela Polícia Sul-Africana (SAPS).

Após queda do regime segregacionista sul-africano, a empresa de Watson começou a prestar serviços ao governo sul-africano do ANC.

O relatório insta o Ministério Público sul-africano a assumir a investigação, referindo também que o ANC montou "salas de guerra" de campanha eleitoral nos escritórios da Bosasa, com financiamento do grupo empresarial.

"O Presidente Ramaphosa disse no seu testemunho que as salas de guerra foram fornecidas ao ANC pela Bosasa", salienta.

A comissão judicial `Zondo` foi criada em janeiro de 2018 na sequência de um relatório sobre corrupção intitulado "Captura do Estado", da autoria da então procuradora-geral da República (PGR) Tuli Mandonsela, divulgado em outubro de 2016.

O relatório teve por base uma investigação que Mandonsela conduziu sobre várias alegações de conduta imprópria por parte do então Presidente sul-africano Jacob Zuma, e da família Gupta, segundo a comissão `Zondo`.

Na sequência do relatório da PGR, o Presidente Zuma teve de nomear uma comissão judicial de inquérito, presidida por um juiz selecionado pelo presidente da Justiça do país.

Desde agosto de 2018, a comissão ouviu mais de 300 testemunhos, concluindo o processo em 12 de agosto de 2021, quando o Presidente Cyril Ramaphosa testemunhou pela segunda vez.

O documento indica que 1.438 pessoas e entidades foram implicadas através da apresentação de prova perante a comissão.

O registo oficial das audiências públicas contém 75.099 páginas de transcrições de testemunhos orais e mais de 1,7 milhões de provas documentais, segundo o relatório da comissão judicial de investigação sul-africana.

Zuma, 79 anos, enfrenta um caso judicial com mais de 20 anos por alegados subornos na década de 1990 de empresas europeias, nomeadamente o fabricante de armamento francês Thales.