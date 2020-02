Relatório sobre Guaidó conclui que TAP não violou regras de segurança

Foto: Nuno Veiga - Lusa

O ministro da Administração interna recebeu este sábado o relatório sobre o inquérito do caso Guaidó. No documento, conclui-se que não houve violação de regras de segurança por parte da TAP, nem por parte do aeroporto de Lisboa.