Relatório. Unicef e OMS alertam para subsistência de risco de morte em crianças privadas de vacinação

Mais de 4 milhões em 2022 é o número de crianças que alcançou os serviços globais de imunização, graças aos esforços feitos pelos países para colmatar o retrocesso histórico na imunização causado pela Covid-19, avança um comunicado conjunto da OMS e da UNICEF. Ainda assim, em 2022 houve uma melhoria com o registo de 20,5 milhões de crianças sem uma ou mais doses de vacinas, quando no ano anterior este número era de 24,4 milhões.







", disse Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor-geral da OMS.Apesar da melhoria da cobertura, o número de crianças que ficaram sem vacinação continua a ser superior aos valores registados em 2019. Não tinham sido vacinadas 18,4 milhões de crianças antes das interrupções causadas pela pandemia e também o

Uma recuperação a duas velocidades

, conclui o responsável da agência da ONU para a saúde.De acordo com a OMS e a UNICEF,. Os sinais promissores de recuperação dos serviços de imunização infantil verificaram-se particularmente em países que mantiveram uma cobertura estável e sustentada na pré-pandemia e conseguiram estabilizar os serviços de vacinação desde então, como é o caso do Sul da Ásia, nomeadamente na Índia ou na Indonésia, onde se verificou uma recuperação mais rápida e robusta. A região da América Latina e Caraíbas sofreu um declínio prolongado com a pandemia e encontra-se a atravessar uma recuperação mais lenta.devido ao facto de muitos países não conseguirem garantir os s

A diretora executiva da UNICEF, Catherine Russell, alerta para o perigo grave de vida que milhões de crianças continuam a correr. "Até que mais países corrijam as lacunas na cobertura da imunização de rotina, crianças em todo o mundo continuarão em risco de contrair e morrer de doenças que podemos prevenir”, sublinha Russell.







“Dos 73 países que registaram diminuições substanciais na cobertura durante a pandemia, 15 recuperaram os níveis pré-pandemia, 24 estão a recuperar e o mais preocupante, 34 estagnaram ou continuaram a diminuir.”, lê-se no comunicado da OMS e UNICEF

, segundo a OMS e a UNICEF, e a recuperação da vacinação contra um dos vírus mais infeciosos não foi tão positiva como aconteceu contra outras vacinas. No ano passado 21,9 milhões não receberam vacinação de rotina contra o sarampo no seu primeiro ano de vida, mais três milhões do que em 2019, somando a outras 13,3 milhões que não receberam a segunda dose.apesar de ter ficado nos últimos anos sempre aquém da meta de 90%, com coberturas médias nos programas de HPV de 67% em países de alto rendimento e 55% em países de baixo e médio rendimento.De modo a acelerar a recuperação em todas as regiões do mundo e em todas as plataformas de imunização,, uma campanha global de promoção da imunização que pretende apelar aos governos para vacinarem crianças que não foram vacinadas durante a Covid-19, para restabelecer os níveis pré-pandemia dos serviços de imunização e apontar ao fortalecimento dos mesmos no futuro.