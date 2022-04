Religioso xiita morto em esfaqueamento no Irão, outros dois feridos

"Um homem atacou com uma arma branca três religiosos xiitas, matando um deles e ferindo os outros dois", declarou o governador da província de Khorassan-Razavi, Yaghub-Ali Nazari, acrescentando que o agressor está nas mãos das forças de segurança.

O ataque ocorreu no pátio do mausoléu do Imã Reza, o principal lugar de culto xiita do Irão, noticiaram os `media` oficiais, sem fornecer pormenores sobre a identidade do atacante ou os motivos da agressão.

"Um dos feridos está em estado grave", precisou Nazari.

"Cinco pessoas, entre as quais o agressor, foram detidas", indicou à agência noticiosa Fars o procurador-geral de Machhad.

As outras quatro pessoas são suspeitas de cumplicidade com o agressor, acrescentou.

A direção do mausoléu disse em comunicado que "foi aberta uma investigação para determinar a identidade do agressor".

Vídeos filmados por amadores mostram um homem deitado numa poça de sangue no pátio do santuário.

O incidente ocorreu no terceiro dia do mês de jejum muçulmano do Ramadão.