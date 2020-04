Remessas de emigrantes a nível global devem cair 20% - Banco Mundial

De acordo com um relatório do Banco Mundial hoje divulgado, os emigrantes "tendem a ser mais vulneráveis à perda de emprego e quebra nos salários durante uma crise económica no país que os alberga".

A instituição liderada pelo norte-americano David Malpass estima que as remessas enviadas para países de baixos ou médios salários devem cair 19,7%, para 445 mil milhões de dólares (cerca de 410 mil milhões de euros), "representando a perda de um sustento financeiro crucial para muitas famílias vulneráveis".

David Malpass referiu que "a atual recessão económica causada pela covid-19 está a ter um efeito severo na capacidade de enviar dinheiro para casa, e torna muito mais vital que se encurte o tempo da recuperação nas economias avançadas".

Em termos de regiões, e utilizando a categorização do Banco Mundial, as remessas devem cair 27,5% na Europa e Ásia Central, 23,1% na África subsaariana, 22,1% no Sul da Ásia, 19,6% no Médio Oriente e Norte de África, 19,3% na América Latina e Caraíbas e 13% na Ásia Oriental e Pacífico.

O declínio de 2020 segue-se ao recorde de 554 mil milhões de dólares (509 mil milhões de euros) em remessas enviados para países em desenvolvimento em 2019.

Em 2021, a instituição sediada em Washington estima que as remessas devem subir 5,6% para 470 mil milhões de dólares (432 mil milhões de euros), mas realça que as estimativas são voláteis devido à imprevisibilidade associada à evolução da pandemia.

"No passado, as remessas já foram contracíclicas, dado que os trabalhadores enviavam mais dinheiro para casa em tempos de crise e dificuldades no país de origem. Desta vez, contudo, a pandemia afetou todos os países", releva o Banco Mundial.

O diretor de proteção social da organização, Michal Rutkowski, considerou que os sistemas sociais "são cruciais para salvaguardar os pobres e vulneráveis durante esta crise, tanto nos países em desenvolvimento como em economias avançadas".

"Nos países anfitriões, a proteção social também deve apoiar as populações migrantes", relevou o responsável.