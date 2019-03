Renamo acusa ministro dos Negócios Estrangeiros moçambicano de "mentira grosseira"

Lusa12 Mar, 2019, 12:00 | Mundo

José Pacheco disse na terça-feira que o Governo moçambicano já integrou nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique (FADM) 400 oficiais da Renamo, no âmbito das negociações para a paz.

Pacheco fez essa afirmação durante um encontro em Maputo com a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação de Portugal, Teresa Ribeiro, no âmbito da visita de trabalho que a governante portuguesa esta a realizar a Moçambique.

Na primeira reação do principal partido da oposição a essas declarações, o chefe da delegação da Renamo nas negociações com o Governo, André Majibire, considerou as afirmações uma "mentira grosseira".

"Classificamo-las, de forma veemente, de mentira grosseira para o povo moçambicano e não só", disse André Majibire, em conferência de imprensa.

O Governo, prosseguiu, enquadrou nos lugares de comando e de chefia das FADM 14 oficiais do braço armado da Renamo, desde a assinatura do memorando de entendimento entre as duas partes, a 06 de agosto de 2018.

"Nós queremos que o ministro José Pacheco nos esclareça e com carácter de urgência, dada a sensibilidade desta matéria, aonde foi buscar esse número de 400 oficiais", acrescentou André Majibire.

O chefe da delegação da Renamo nas negociações com o Governo adiantou que dez oficiais do braço armado do partido serão integrados em postos de comando e chefia na Polícia da República de Moçambique (PRM), no âmbito do memorando de entendimento assinado com o Governo.

Por outro lado, o principal partido da oposição espera ainda que o executivo moçambicano aceite a integração de quadros da Renamo nos Serviços de Informação e Segurança do Estado (SISE), a secreta moçambicana.

"Por nós, o processo podia ser concluído amanhã, queremos que isto seja encerrado o mais rapidamente possível", afirmou André Majibire.