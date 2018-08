Renamo acusa polícia de ajudar a Frelimo a ganhar autárquicas de Outubro

Lusa30 Ago, 2018, 11:20 | Mundo

"A Polícia da República de Moçambique (PRM) não está ao serviço do povo moçambicano, mas, isso sim, ao serviço da agenda política e eleitoral do partido Frelimo, ao qual, desesperadamente, tenta ajudar a ganhar eleições", disse o coordenador interino da Comissão Política da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade.

Ossufo Momade fez a denúncia, através de um comunicado que leu por telefone para órgãos de comunicação social na sede do principal partido da oposição em Maputo.

O líder interino da Renamo afirmou que a perseguição e o impedimento de militantes e candidatos do partido de realizarem a atividade política contraria o espírito do diálogo para a paz com o Governo - liderado pela Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo).

"Não se percebe, na óptica da Renamo, que o partido no poder, cujo Governo se encontra a negociar a paz, descentralização e reintegração das forças residuais da Renamo nas Forças de Defesa e Segurança, use, precisamente, as mesmas forças como seu braço armado para impedir a participação democrática e pacífica da Renamo nos processos eleitorais", declarou Ossufo Momade.

A obstrução pela polícia da apresentação pública do cabeça-de-lista da Renamo no município de Maputo, Venâncio Mondlane, e a destituição pelo Governo do autarca de Quelimane, terceira maior cidade e cabeça-de-lista do partido nas próximas eleição autárquicas, Manuel de Araújo, mostram a intolerância política do partido no poder, acrescentou Momade.

A Renamo está a avaliar se a perda de mandato de Araújo o impede de ser candidato.

O coordenador interino da Renamo assegurou o compromisso do partido de manter o diálogo político visando o alcance da paz efetiva e a verdadeira reconciliação nacional.