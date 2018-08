Renamo acusa polícia e Frelimo de impedirem apresentação de cabeça-de-lista

Lusa31 Ago, 2018, 16:26 | Mundo

O porta-voz da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), José Manteigas, afirmou que agentes da Polícia da República de Moçambique (PRM) e pessoas que vestiam t-shirts da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) barraram a passagem de uma comitiva do principal partido da oposição para uma ação de apresentação do seu cabeça-de-lista para as eleições municipais de 10 de outubro.

"A intenção da PRM e dos membros da Frelimo era provocar um confronto, só não houve escaramuças porque os membros da Renamo evitaram essa situação e foram por um outro caminho", disse Manteigas.

O político acusou aquele partido de inviabilizar a utilização de um campo de futebol privado pela Renamo, onde iria decorrer a apresentação do cabeça-de-lista em Massinga.

"Quando chegamos ao campo, os portões estavam trancados com cadeados, em mais uma ação de intolerância política", afirmou Manteigas.

O porta-voz da Renamo assinalou que as ações de obstrução da atividade política contra o principal partido da oposição contrariem os esforços para a pacificação e reconciliação do país.

Na quinta-feira, o líder interino da Renamo, Ossufo Momade, acusou a polícia de estar a ajudar a Frelimo para ganhar as eleições autárquicas de 10 de outubro, através da perseguição aos militantes e candidatos do principal partido da oposição em Moçambique.

"A Polícia da República de Moçambique não está ao serviço do povo moçambicano, mas, isso sim, ao serviço da agenda política e eleitoral do partido Frelimo, ao qual, desesperadamente, tenta ajudar a ganhar eleições", disse Ossufo Momade.

O líder interino da Renamo afirmou que a perseguição e o impedimento de militantes e candidatos do partido de realizarem a atividade política contraria o espírito do diálogo para a paz com o Governo.

"Não se percebe, na ótica da Renamo, que o partido no poder, cujo Governo se encontra a negociar a paz, descentralização e reintegração das forças residuais da Renamo nas Forças de Defesa e Segurança, use, precisamente, as mesmas forças como seu braço armado para impedir a participação democrática e pacífica da Renamo nos processos eleitorais", declarou Ossufo Momade.