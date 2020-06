Renamo acusa polícia no centro de Moçambique de perseguir os seus membros

"Todos aqueles que se identificam com a Renamo, a população, assim como os antigos guerrilheiros, sofrem perseguições", declarou André Magibire, secretário-geral da Renamo, durante uma reunião com quadros do partido em Sofala, centro de Moçambique.

A Polícia da República de Moçambique em Sofala demarca-se das acusações, considerando-as infundadas.

"É claramente uma acusação que não constitui a verdade", disse à Lusa o porta-voz da polícia em Sofala, Daniel Macuacua, remetendo um pronunciamento mais detalhado para o comando provincial de Sofala.

Segundo o secretário-geral da Renamo, pelo menos três membros do partido foram encontrados mortos, no anterior final de semana, nas matas de Macorococho, em Nhamatanda, e a força partidária na oposição suspeita que os homicídios estejam ligados à filiação política das vítimas.

"O próprio delegado político local está fugitivo porque não há segurança na sua zona e o seu filho foi capturado pelas autoridades", afirmou André Magibire, acrescentando que a alegada perseguição pode comprometer os esforços para paz no âmbito do acordo assinado entre o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, e o líder da Renamo, Ossufo Momade.

"Se continuarem a perseguir os nossos membros, nós não sabemos como eles podem reagir", declarou.

No sábado, o Governo moçambicano, a Renamo e o grupo de contacto para a paz oficializaram o primeiro encerramento de uma base militar do principal partido da oposição, no âmbito da desmilitarização, desarmamento e reintegração (DDR).

O processo de DDR surge na sequência do acordo de paz assinado em agosto de 2019, consolidando o cessar-fogo no conflito entre o Governo e a Renamo que persistiu até 2016 nalguns distritos do centro do país.

Pelo menos 38 ex-guerrilheiros da Renamo em Sofala entregaram as armas, num processo de desmobilização que será feito por fases, devido às medidas de prevenção contra a pandemia de covid-19.

Prevê-se que 5.000 ex-guerrilheiros sejam abrangidos com medidas que lhes permitam uma reintegração na sociedade.