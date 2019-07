Renamo diz que contestação à liderança partidária ameaça a paz

Lusa24 Jul, 2019, 13:58 | Mundo

Na terça-feira, um grupo de guerrilheiros da Renamo alertou o Governo para o risco de continuar a negociar o processo de paz com Ossufo Momade, rejeitando a sua presidência à frente do partido.

Na primeira reação a estas ameaças, o porta-voz da Renamo, José Manteigas declarou que Ossufo Momade é o presidente do partido e que esta força política se distancia da contestação protagonizada por aquele grupo de guerrilheiros.

"O congresso elegeu, com mais de 65% de votos, o general Ossufo Momade como presidente da Renamo, portanto, nós, como partido político, neste momento, temos um presidente", afirmou Manteigas.

Ossufo Momade está tranquilo, sereno e concentrado na preparação da sua candidatura e do partido às eleições presidenciais, legislativas e provinciais de 15 de outubro, prosseguiu o porta-voz.

"Quando dizem que vão eleger um novo presidente, isto é contra os estatutos, contra as normas internas do partido, daí que a Renamo se distancia deste pronunciamento e queremos aqui e agora dizer que isto é um atentado à paz, à reconciliação nacional e à estabilidade", acrescentou o porta-voz.

José Manteigas disse que os guerrilheiros que contestam Ossufo Momade são desertores e que alguns regressaram às bases da Renamo onde estão, de novo, às ordens do presidente do partido.

"Alguns elementos do grupo já estão na base, deixaram o senhor [Mariano Nhungue, o rosto da contestação] e voltaram para se juntar ao nosso estado maior-general", referiu Manteigas.

O grupo de militares da Renamo vêm exigindo a demissão de Ossufo Momade desde início de junho, acusando-o de estar a destruir o partido e ameaçando-o de morte.

"Esses companheiros militaram na Renamo por vários anos, não se compreende que, num momento crucial das eleições, mudem de convicções, do seu ideal de luta que sempre defenderam, portanto, acreditamos que há uma conspiração, que há um mandante" declarou.

No comunicado em que contesta Ossufo Momade, lido pelo major-general Mariano Nhungue, o grupo de guerrilheiros da Renamo afirma que, se o Governo continuar a negociar a paz com a atual direção do partido, haverá consequências para a população.

"Queremos apelar ao Governo, na pessoa do Presidente moçambicano [Filipe Nyusi], para interromper o diálogo com Ossufo Momade, caso insistam, as consequências podem cair para o povo moçambicano", escreve-se no comunicado lido numa conferência de imprensa pelo grupo a partir da Gorongosa, no centro do país.

O grupo, liderado por Mariano Nhungue e que se autodenomina Junta Militar da Renamo, considera que Ossufo Momade já não é líder daquela força, acusando-o de estar a "raptar e isolar" oficiais da Renamo que estiveram sempre ao lado do falecido presidente do partido, Afonso Dhlakama, que perdeu a vida a 03 de maio do ano passado.

"Apelamos ao público moçambicano e ao grupo de contacto da comunidade internacional nas negociações para pautarem pela calma, porque a Junta Militar da Renamo vai anunciar brevemente medidas exequíveis e que permitam o bom andamento do processo político de paz", refere o documento.