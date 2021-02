Renamo diz que Daviz Simango foi "uma referência do pluralismo político moçambicano"

A Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), principal partido da oposição, considerou que o país perdeu uma "referência do pluralismo político", com a morte, hoje, do líder do Movimento Democrático de Moçambique (MDM) e autarca da Beira, Daviz Simango.