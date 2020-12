Renamo pede "bom senso" a dissidentes do partido responsável pelos ataques no centro de Moçambique

"Continuamos a apelar para o bom senso do senhor Mariano Nhongo e seus companheiros para pararem com a violência que têm estado a perpetuar", disse o líder do maior partido de oposição, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

A autoproclamada Junta Militar da Renamo, liderada por Mariano Nhongo, antigo dirigente de guerrilha, é acusada de protagonizar ataques armados contra civis e forças governamentais em estradas e povoações das províncias de Sofala e Manica, centro de Moçambique, incursões que já provocaram a morte de, pelo menos, 30 pessoas desde agosto do ano passado.

Ossufo Momade considerou que "a barbaridade da Junta Militar" é "uma afronta ao Estado moçambicano" e, por isso, as Forças de Defesa e Segurança "devem continuar a desempenhar o seu papel de proteger [as populações] e manter a ordem e segurança".

"Como sempre dissemos, condenamos e repudiamos esses atos que põem em causa a vida humana e a vontade coletiva de viver em paz", acrescentou o presidente da Renamo.

Na última semana, o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, anunciou que as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique capturaram três homens próximos do líder do grupo dissidente da Renamo, um dos quais era seu assistente de campo.

Dias depois, Mariano Nhongo anunciou, em declarações à Lusa, a suspensão das emboscadas e ataques de viaturas nas estradas e aldeias do centro de Moçambique, para permitir negociações com o Governo no início desta semana, mas, até agora, nada foi avançado sobre o assunto.

O representante do secretário-geral das Nações Unidas em Moçambique, Mirko Manzoni, já havia anunciado que o grupo dissidente da Renamo se manifestou disponível para negociar.

Em outubro, o Presidente moçambicano decretou uma trégua na perseguição das Forças de Defesa e Segurança (FDS) à Junta Militar da Renamo durante sete dias, mas tentativas de aproximação para um diálogo fracassaram, com as duas partes a trocarem acusações.

O grupo de Nhongo exige melhores condições de reintegração, a renegociação do acordo de paz de 2019 entre o Governo e a Renamo e a renúncia do atual presidente do principal partido da oposição, Ossufo Momade, a quem acusam de ter desviado o processo de negociação dos ideais de seu antecessor, Afonso Dhlakama, um líder histórico que morreu em maio de 2018.