Repatriados 162 imigrantes ilegais na última semana em Moçambique

"Este número representa um aumento em 48% se comparado à semana anterior, altura em que foram registados 85 repatriamentos de cidadãos estrangeiros [em situação ilegal]", disse Celestino Matsinhe, porta-voz do Senami, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

Segundo o porta-voz, a maior parte dos repatriados são etíopes, malauianos, nigerianos e zimbabueanos.

O Senami em Manica, no centro de Moçambique, reteve 33 imigrantes ilegais, vindos da província de Tete, também no centro, tendo como destino final a África do Sul, anunciou hoje o porta-voz do Senami em Manica, Jorge Machava.

Segundo o porta-voz, os imigrantes têm usado Moçambique como via de trânsito para chegar à África do Sul, para onde vão em busca de "melhores condições de vida".

"Mesmo que sejam paquistaneses ou bengaleses, o ponto de entrada é Maláui e daí procuram formas de atravessar Moçambique até a África do Sul", referiu Jorge Machava.

De acordo com dados avançados pelo porta-voz do Senami em Manica, só naquela província já foram retidos e repatriados mais de 230 imigrantes ilegais desde janeiro.