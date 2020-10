A escola na pandemia

O país tem mais de 5700 estabelecimentos de ensino. Foram registados 136 casos de infeção entre alunos, professores e funcionários.A maioria dos contágios em contexto escolar acontece na região de Lisboa e Vale do Tejo.A Antena 1 visitou a Escola Básica, com Jardim de Infância, de Santa Clara, no centro histórico de Lisboa. Esta instituição adotou novas regras para acolher as mais de 300 crianças.A reportagemé um trabalho da jornalista Arlinda Brandão.