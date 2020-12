Reportagem da RTP "Venezuela, Petare, a maior favela da América latina" vence menção honrosa

Os enviados especiais da RTP visitaram uma favela com mais de um milhão de pessoas em condições de pobreza extrema.



Num país que tem as maiores reservas de petróleo do mundo, muitas crianças apenas tomam uma refeição por dia, outras nem isso.



O prémio "Jornalismo, Direitos Humanos e Integração" é uma iniciativa da Comissão Nacional da UNESCO e da Presidência do Conselho de Ministros.