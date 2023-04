Repórter norte-americano detido na Rússia apela contra detenção

"Foi o mesmo advogado (oficioso), que representou Gershkovich durante a detenção, que apresentou o apelo", referiu uma representante do centro de detenção provisória moscovita de Lefortovo, onde se encontra Gershkovich.", acrescentou a porta-voz, sublinhando que o pedido vai ser avaliado por outro tribunal de instância mais elevada.relacionadas com as "atividades de uma das empresas do complexo militar-industrial russo", alegou quinta-feira, 30 de março, o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB).

O jornalista, correspondente da Rússia do jornal norte-americano WSJ desde janeiro de 2022 e antigo jornalista da AFP em Moscovo, foi detido em Yekaterinburg, no lado leste dos Montes Urais, referiu a agência TASS.

Maria Zakharova, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, afirmou que o trabalho de Evan Gershkovich em Yekaterinburg "não tinha nada a ver com jornalismo".“Infelizmente, esta não é a primeira vez que a condição de 'correspondente estrangeiro' é utilizada por estrangeiros no nosso país para cobrir atividades alheias ao jornalismo”, escreveu Zakharova na rede Telegram."nega veementemente as alegações do FSB” e sublinha o rigor das investigações de Gershkovich. Em comunicado, refere também estar "profundamente preocupado" com a segurança do seu correspondente.

Alta tensão

Na sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, apelou à libertação do repórter, com a Casa Branca a considerar "ridículas" as acusações de espionagem.





Esta segunda-feira, a Administração Biden garantiu estar a “trabalhar afincadamente” para libertar Gershkovich e a acompanhar de perto a sua detenção.



“Temos estado a trabalhar com afinco desde o momento em que soubemos que o repórter havia sido detido”, garantiu aos repórteres o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional , John Kirby. Os EUA estão a acompanhar a detenção "intensamente, firmemente e de perto", afirmou.



A detenção coincide com um clima de repressão acrescida na Rússia contra a imprensa devido à invasão da Ucrânia. De acordo com a lei, a divulgação de informações "falsas" sobre a invasão da Ucrânia é crime, com uma pena de até 15 anos de prisão para quem for condenado.Washington tem acusado Moscovo de deter arbitrariamente cidadãos norte-americanos para os trocar por russos detidos nos Estados Unidos.e vem deteriorar as já tensas relações entre Washington e Moscovo.Gershkovich cobre assuntos relacionados com a Rússia desde 2017. Nos últimos meses, o jornalista cobriu principalmente a política russa e o conflito na Ucrânia.