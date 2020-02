Representação legítima da Guiné-Bissau deve ser feita por PR em funções

Num documento a que a Lusa teve acesso, a Comissão da União Africana confirmou a receção de uma nota verbal enviada pela missão permanente da Guiné-Bissau na UA em que é apresentada "a nova lista presidencial" do país, com vista à sua participação na 33.ª Cimeira da organização continental.

"A Comissão tem a honra de reiterar a posição de princípio da União Africana. Apenas chefes de Estado recém-eleitos que tenham cumprido com todas as provisões constitucionais relevantes do seu país nas modalidades da sua efetiva tomada de poder são convidados a participar na sessão da Assembleia da União", afirma a Comissão da UA numa nota com a data de hoje.

No documento, a Comissão da União Africana "recorda" uma nota verbal emitida em 31 de janeiro de 2020. Neste, também consultado pela Lusa, a organização confirmou a participação do Presidente cessante, José Mário Vaz, e pediu à missão permanente guineense junto da UA que considerasse "o convite enviado ao novo Presidente como nulo ou inválido".

José Mário Vaz anunciou hoje que não irá à cimeira da União Africana, tendo concedido plenos poderes para que Suzy Barbosa, que se demitiu do cargo de ministra dos Negócios Estrangeiros, represente o país em Adis Abeba, capital da Etiópia.

Fonte da presidência guineense confirmou à Lusa que José Mário Vaz não vai estar presente na cimeira da União Africana.

"Nós, José Mário Vaz, Presidente da Guiné-Bissau, designamos e damos plenos poderes a sua excelência senhora Suzy Carla Barbosa, ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação Internacional e das Comunidades, para falar e agir em nome do chefe do Estado e em nome do Governo", na cimeira da União Africana, lê-se na carta.

Invocando motivos pessoais e políticos, Suzy Barbosa pediu a demissão do cargo de ministra dos Negócios Estrangeiros, em 24 de janeiro, e o primeiro-ministro, Aristides Gomes, através de um despacho, aceitou o pedido, ordenando a sua substituição no Governo pela ministra da Justiça, Ruth Monteiro.

No despacho, Aristides Gomes ressalvou que Suzy Barbosa estava impedida de falar e de agir em nome do Governo da Guiné-Bissau.

Sissoco Embaló foi declarado, pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), o vencedor das eleições presidenciais, cuja segunda volta foi realizada no dia 29 de dezembro passado.

O Presidente declarado pela CNE guineense recebeu, de acordo com um outro documento consultado pela Lusa, um convite da Comissão da União Africana para estar na cimeira que tem início no domingo.

O seu adversário, Domingos Simões Pereira, recorreu ao Supremo Tribunal de Justiça, pedindo que anule as eleições, por alegadas fraudes e irregularidades.

O Supremo Tribunal ainda não se pronunciou sobre o pedido de Simões Pereira.

A Guiné-Bissau passa por mais uma crise política, em decorrência das eleições presidenciais, cujos resultados são contestados na justiça por Domingos Simões Pereira, candidato declarado pela CNE como derrotado por Umaro Sissoco Embaló, que já avisou que vai tomar posse, com ou sem o consentimento do presidente do parlamento, no dia 27.

Na quinta-feira, Umaro Sissoco Embaló afirmou que vai estar em Adis-Abeba, onde decorre a cimeira da UA.

Na edição deste ano da cimeira da União Africana, os chefes de Estado e de Governo africanos reúnem-se sob o tema "Silenciar as armas: Criar condições favoráveis ao desenvolvimento em África", com as discussões centradas na implementação da agenda de paz e segurança da organização para o continente.