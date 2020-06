Representantes de polícias dos EUA reticentes quanto a reformas exigidas

Numa altura em que os Estados Unidos entraram na terceira semana consecutiva de grandes protestos em várias partes do país, depois da morte do afro-americano George Floyd, uma proposta de lei foi apresentada na segunda-feira por cerca de 200 congressistas democratas na Câmara dos representantes, em convergência com as reivindicações dos manifestantes.

O racismo tem sido a principal mensagem que os manifestantes querem denunciar e combater, nomeadamente com o slogan "Black Lives Matter" ("vidas negras importam").

Desde 25 de maio (dia da morte de George Floyd), os Estados Unidos enfrentaram ondas de protestos para denunciar a violência policial, passando pelas exigências de reformas da polícia e culminando, esta semana, com a reivindicação "defund the police" (cortar o financiamento à polícia).

O último `slogan` pretende que os orçamentos dos departamentos de polícia sejam reduzidos e que o dinheiro retirado seja empregue noutras áreas da sociedade, para o bem geral da população.

A Associação Nacional de Organizações Policiais (NAPO) considera, numa declaração, que a audiência programada para quarta-feira no Congresso nacional, para discussão do novo projeto de lei, será uma "repetição" de iniciativas anteriores, "ilustrando que os legisladores democratas não têm seriedade em ter uma conversa real sobre policiamento".

A NAPO sustenta que quer "trabalhar com legisladores em alterações significativas no policiamento e práticas da polícia", mas critica que "algumas das propostas apresentadas pelos democratas da Câmara colocariam os oficiais e o público em maior risco".

Em resposta à agência Lusa, a NAPO disse hoje não ter disponibilidade para dar mais comentários.

A proposta de lei apresentada na segunda-feira, intitulada "lei de justiça no policiamento" visa introduzir novos programas de formação e treino para prevenir a discriminação racial ou religiosa.

Para os democratas, as polícias devem reconsiderar o dever de intervenção e as técnicas de redução da violência, como também afastar para último plano o uso da força letal.

Os agentes federais devem trazer câmaras de gravação nos uniformes e nos carros, segundo a proposta dos democratas.

A nova proposta de lei pretende proibir estrangulamentos, sob várias formas, inclusive a técnica que asfixiou George Floyd (com um joelho sobre o pescoço) e também as buscas em casa sem notificação prévia aos habitantes, como a busca que vitimou mortalmente Breonna Taylor na cidade de Louisville, Kentucky, em março.

Breonna Taylor, afro-americana de 26 anos, foi morta a tiro pela polícia, em casa, numa troca de tiros entre o namorado e os agentes da polícia que entraram sem aviso na habitação, em busca de drogas, que não foram encontradas.

Segundo um comunicado divulgado na segunda-feira pelo Comité Judiciário da Câmara dos Representantes, o projeto de lei indica que os departamentos de polícia locais devem recolher dados sobre o uso da força pelos polícias, especificados por raça, sexo, deficiência física ou mental, religião e idade dos cidadãos.

Os dados deverão ser enviados ao governo federal, para um registo nacional de denúncias e ações disciplinares contra agentes da polícia.

Deverá ser criado também um programa de subsídios para que procuradores gerais iniciem e conduzam investigações independentes em casos de má conduta ou uso excessivo da força.

A proposta não encolhe os orçamentos das polícias, nem mobiliza dinheiro adicional para a implementação de reformas.

Numa carta, o presidente do sindicato dos polícias de Minneapolis, Bob Kroll, considerava que os agentes estão a ser alvo de um "movimento terrorista", "o maior motim que Minneapolis já viu", em que "os culpados são os políticos".

Bob Kroll escreveu aos membros do sindicato da polícia de Minneapolis que algumas medidas limitadoras alongaram os protestos, que "podiam ter acabado" ainda na primeira semana.

George Floyd, um afro-americano de 46 anos, morreu em 25 de maio, em Minneapolis (Minnesota), depois de um polícia branco lhe ter pressionado o pescoço com um joelho durante cerca de oito minutos numa operação de detenção, apesar de Floyd dizer que não conseguia respirar.

Desde a divulgação das imagens nas redes sociais, têm-se sucedido os protestos contra a violência policial e o racismo em dezenas de cidades norte-americanas, algumas das quais foram palco de atos de pilhagem.