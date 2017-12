Repressão de manifestações fez dois mortos no Irão

As manifestações anti-regime e os protestos contra o supremo líder Ali Khamenei duram já há três dias, para contestar a subida dos preços e o aumento da corrupção no país, protestos que se repetiram este sábado também em Teerão.



As autoridades têm reprimido com violência as manifestações que se alastram a todas as grandes cidades do Irão.



O governo iraniano acusa os Estados Unidos de estarem a fomentar uma rebelião.



Donald Trump já respondeu no Twitter, dizendo que os protestos são contra um regime que não investe no seu povo, para, em contrapartida, financiar grupos terroristas.