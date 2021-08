República Checa. Colisão entre dois comboios de passageiros provoca dois mortos e cerca de 50 feridos

Alguns dos feridos estarão em estado considerado crítico, de acordo com as primeiras informações das autoridades checas.



Uma das composições envolvidas na colisão é um comboio rápido que faz o trajeto entre Praga e Munique, na Alemanha.



Helicópteros de emergência e várias ambulâncias foram enviados para o local do acidente, que aconteceu às oito horas da manhã, hora local.