República Checa. Protesto histórico pede demissão de primeiro-ministro

Mais de 100 mil manifestantes reuniram-se na praça Wencelas, no centro de Praga, para protestar contra Andrej Babiš. Tratou-se de um protesto histórico, planeado pela organização Um Milhão de Momentos pela Democracia. Está a ser retratado como o maior desde a revolução que pôs fim ao regime comunista na Checoslováquia, em 1989.



Os manifestantes apontam a permanência de Babiš no cargo de primeiro-ministro, apesar dos escândalos de que é alvo, e pedem a sua demissão.Como consequência, o país poderá ter de pagar milhões de euros em subsídios à União Europeia.



O primeiro-ministro checo é acusado de obter ilegalmente dois milhões de euros em fundos da UE, que eram destinados a pequenas empresas.



As acusações de corrupção existem há anos, mas uma auditoria feita pela União Europeia é particularmente difícil de ignorar. Agora, é acusado de fraude, associada a fundos da UE para financiar a construção de um resort, o Ninho de Cegonha. O primeiro-ministro terá omitido que era sua propriedade. Foi também apurado que o outro grupo empresarial do governante, a Agrofert, a operar nas grandes indústrias de agricultura e energia e medicamentos, terá também beneficiado de fundos.



"Ele é como um chefe da máfia e é o pior político na República Checa – ele relembra-nos o comunismo", disse Dagmar Kmochova, uma manifestante citada pelo Guardian.



A polícia recomendou a acusação de Babiš, mas, na República Checa, apenas o Ministério Público pode desencadear processos.



O primeiro-ministro está também a ser acusado pela opinião pública de manipular o sistema judicial para se proteger, pois substituiu o anterior ministro da Justiça por uma aliada, Marie Benešová. Esta decisão provocou protestos, que começaram logo em maio.



"Eu rejeito estritamente esta opinião e vou lutar para que esta mude. Certamente que a República Checa não terá de devolver subsídios. Não há qualquer razão para isso, porque eu não estou a violar nenhuma lei checa ou europeia", defendeu-se Babiš no Parlamento checo. Declarou também que não se demitirá.



Curiosamente, apesar do alegado uso impróprio de fundos europeus, o chefe do Governo checo foi eleito - em parte - pela promessa de combater a corrupção.



O seu partido, ANO, foi o vencedor das últimas eleições europeias, conquistando 21,18 por cento dos votos, embora o número constitua uma descida relativamente à percentagem obtida nas legislativas de 2017: 29,64.

Instituto de Memória Nacional, na Eslováquia, de ter colaborado com a StB, a polícia secreta do regime comunista que funcionava como um sistema de informação e espionagem. Em 2017, o Tribunal Constitucional eslovaco reconheceu que Babiš tinha sido, de facto, um agente da antiga polícia comunista.



Foi também acusado de utilizar a sua ligação ao Partido Comunista para enriquecer e acusado de ligações ao KG, aquando da anexação russa da Crimeia.



Em 2018, o seu próprio filho, Andrej, disse que tinha sido sequestrado, a mando do pai, para a Crimeia. O sequestro deu-se ao mesmo tempo que o pai estava sob investigação por alegadamente omitir a propriedade do Ninho de Cegonha para receber os fundos da UE destinados a pequenas empresas.



Mas o filho disse que partilhava com os irmãos a propriedade do complexo, o que terá alegadamente levado o pai a dar-lhe duas escolhas: "passar umas férias longas" na Crimeia, ou ser levado para uma clínica psiquiátrica.

Permanência no cargo em risco

"Ele não pode sobreviver a esta pressão pública e a estes relatórios da UE", sustenta David Ondráčka, diretor da organização Transparency International na República Checa.

No país vizinho, a Eslováquia, vários protestos motivados pela corrupção política levaram à queda do Governo. Esta situação foi observada de perto pelos checos.