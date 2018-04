República Checa vai transferir para Jerusalém a sua embaixada em Israel

Milos Zeman diz que a mudança vai ocorrer em três fases. A primeira está prevista para o próximo mês, com a abertura de um Consulado honorário.



Numa carta enviada ao Presidente da República Checa, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse esperar que a transferência da Embaixada aconteça até ao final do ano.



O Ministério das Relações Exteriores checo reconheceu, em dezembro do ano passado, parte da cidade de Jerusalém como a capital de Israel.

Assumiu, no entanto, que a "cidade como um todo" é capital futura dos dois Estados, ou seja, o Estado de Israel e o futuro Estado da Palestina.