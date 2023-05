República Democrática do Congo. Inundações fazem quase 200 mortos

as vilas de Bushushu e Nyamukubi ficaram inundadas. O governador Théo Ngwabidje Kasi falou em 176 mortos e vários desaparecidos.



“Há pessoas a dormir ao relento, escolas e hospitais foram arrastados”, disse à Reuters um habitante, segundo o qual já tinham sido encontrados 227 corpos, contrariando os números oficiais.



O deputado de Kalehe Vital Muhini relatou na Rádio Okapi Bukavu "danos devastadores, quer humanos quer materiais", avançando com números provisórios de 72 mortos em Chabondo, 31 em Bushungu e 45 em Nyamukubi.



A Cruz Vermelha está no local em busca de vítimas e a auxiliar os sobreviventes.



Segundo Robert Masamba, médico do hospital de Kalehe, desde quinta-feira que estão a chegar feridos às instalações. “Eu e a minha equipa ainda não dormimos. Recebemos 56 pacientes, 80% dos quais com fraturas”, contou aos jornalistas.



As cheias e deslizamento de terras são comuns em Kivu do Sul, onde se encontra a região de Kalehe, na fronteira com o Ruanda.



Esse país vizinho foi, aliás, igualmente atingido por fortes chuvas e consequentes cheias esta semana. Pelo menos 130 pessoas morreram e mais de 5.000 casas ficaram destruídas.



No Congo, desde 2014 que não se registava um episódio tão grave. Na altura, as chuvas destruíram cerca de 700 habitações e mais de 130 pessoas desapareceram, nunca sendo encontradas, segundo os números das Nações Unidas.



c/ agências