República Democrática do Congo. Mais de 24 mil deslocados devido à violência étnica no último mês

Genebra, 04 set (Lusa) - Mais de 24 mil pessoas foram deslocadas no último mês na região de Kasai, no centro da República Democrática do Congo (RDC), devido a novas tensões e violência com grupos étnicos, segundo as Nações Unidas.