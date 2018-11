República Dominicana abre embaixada em Pequim

Lusa03 Nov, 2018, 07:41 | Mundo

A cerimónia contou com a presença dos ministros dos Negócios Estrangeiros dos dois países, Miguel Vargas e Wang Yi.

Na primeira visita oficial de um Presidente dominicano ao gigante asiático, esta sexta-feira, Medina reuniu-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, e juntos assinaram vários acordos de cooperação bilateral, no âmbito do comércio, educação e finanças.

"A história e os factos vão provar que a decisão de estabelecer relações diplomáticas entre a China e a República Dominicana é absolutamente correta", afirmou nesse dia o Presidente chinês, citado pela agência estatal Xinhua.

Outro compromisso na agenda de Medina, na China, é a inauguração da primeira exposição a nível nacional sobre importações, que irá inaugurar segunda-feira em Xangai, com a participação de mais de 100 países.

No passado dia 01 de maio, a República Dominicana decidiu dar uma volta à sua política externa, ao quebrar os laços históricos com Taiwan e a estabelecer relações com a China.

Mesmo antes do estabelecimento das relações diplomáticas, os Estados Unidos já eram o mair parceiro comercial do país caribenho. O comércio entre os dois ronda os 2.000 milhões de dólares, segundo a agência Efe.